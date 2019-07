Leplow

Ein hoher Schaden von geschätzt 400 000 Euro ist beim Brand eines Lkw entstanden. Der Laster hatte in einem Anhänger ein Spezialfahrzeug zum Verlegen von Rohren geladen und stand auf einem Feldweg zwischen den Ortschaften Behrenwalde Süd und Leplow ( Landkreis Vorpommern-Rügen) am Freitagabend, wie die Polizei in der Nacht zu Samstag mitteilte. Der Fahrer befand sich demnach nicht am Ort des Geschehens. Brandstiftung konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

RND/dpa