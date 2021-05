Stralsund

Schönes Geschenk für den Kinder- und Jugendtreff in Knieper West: Der Stralsunder Mittelstandsverein hat der Einrichtung am Mittwoch zwei neue Laptops geschenkt. Damit sollen mehr „Lernpatenschaften“ ermöglicht werden. So wird ein kostenfreies Angebot bezeichnet, bei dem Freiwillige beispielsweise über das Onlinekonferenz-Programm Zoom helfen, Lernlücken bei Schulkindern zu schließen, sozusagen Nachhilfe übers Internet. Wer keinen Laptop hat, kann ihn sich nun im Treff ausleihen, Kinder wie Erwachsene.

Profitieren werden von dem Angebot zum Beispiel der neunjährige Hamza und sein ein Jahr älterer Bruder Barjas. Die beiden syrischen Jungs sind erst seit Dezember in Deutschland und versuchen, von dem Stoff der zweiten und vierten Klasse so viel mitzunehmen, wie es geht. Doch mit ihren Sprachkenntnisse kommen sie noch nicht allzu weit. „Oft hilft es schon, wenn man das ABC mit ihnen durchgeht“, sagt Christiane Wiebe, die sich um das Lernpaten-Projekt kümmert und auf weitere Unterstützung hofft. „Bisher haben wir zwei Paten für vier Kinder. Wir suchen noch Leute, die Lust haben, den Schülern etwas beizubringen.“ Wer Lust hat, kann sich im Kinder- und Jugendtreff melden.

„100 Prozent wollen ist gut, 70 Prozent machen ist besser“

Gefragt sind nicht nur Grundlagen, sondern auch Schulstoff verschiedener Fächer ab Klasse sieben. „Durch die Schulschließungen sind bei vielen Kindern Lernlücken entstanden“, berichtet Wiebe. „Da werden die Lehrkräfte sicher auch im kommenden Schuljahr noch viel mit zu tun haben.“ Und Christa Budde, Leiterin des Stadtteilzentrums Knieper West, zu dem der Treffpunkt gehört, fügt an: „Das ist ein langfristiges Problem. Die Online-Nachhilfe ist ein toller Weg, um etwas dagegen zu tun.“

Das haben sich auch die Vorsitzenden des Mittelstandsvereins Stefan Suckow und Torsten Grundke gedacht. „Schule und Ausbildung sind Themen, die uns beschäftigen“, sagt Suckow. „Mit den Laptops wollen wir ein Beispiel abgeben, dem Unternehmen gerne folgen dürfen.“ Und Grundke fügt an: „Man muss die Dinge auch mal selbst in die Hand nehmen. 100 Prozent wollen ist gut und schön. 70 Prozent machen ist besser.“

Apropos machen – Christa Budde weist noch auf ein weiteres aktuelles Projekt für Jugendliche hin: Auf der Grünen Farm an der Arnold-Zweig-Straße wird derzeit das Fahrgestell eines Zirkuswagens zu einem neuen Treffpunkt aufgebaut. Wer mitmachen möchte, ist eingeladen: Immer dienstags und donnerstags geht’s ans Werk.

Von Kai Lachmann