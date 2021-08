Liebesglück in Stralsund: Dieses Paar lernte sich am Wasser kennen

Stralsund

Die Liebe zum Wasser zog Andreas Scholz in den Norden. Seit 2014 lebt der Mann, der ursprünglich aus Bayern kommt, in Stralsund. Sein erstes großes Schiff hatte einen Platz in Krummin auf Usedom – seitdem wollte er nicht mehr weg.

Wenige Jahre später lernt der Maschinenbauingeneur und Sachverständiger genau dort, auf einem Schiff, seine Freundin Wibke Hennes kennen. Die Lehrerin aus NRW verbringt nun jede freie Minute in der Hansestadt.

Vor zwei Jahren kauften sie ein Segelschiff und bieten Ausfahrten für Touristen an. „Aber die Touristen trauen sich noch nicht, wieder Touren mitzumachen“, hat der 58-Jährige bemerkt. Er hofft, dass er bald viele nette Menschen kennen lernen darf, die mit ihm und seiner Freundin auf der Ostsee auf seiner „Solveig“ segeln.

