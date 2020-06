Stralsund

Lange stand das traditionelle Gewandhaus in der Ossenreyerstraße leer, doch jetzt sollen in dem alten Gebäude in der Stralsunder Altstadt wieder Gäste empfangen werden. Das Liguori Ristorante & L´ Osteria öffnet in mehreren Schritten und soll eine Lücke im kulinarischen Angebot der Stadt füllen. „Es fehlt an frischer, schneller Küche. Wir wollen mit frischen und regionalen Produkten arbeiten. Im Vordergrund steht bei uns dabei immer die Leidenschaft zum Essen“, beschreibt Betreiber Mario Liguori das Konzept.

Dafür wurde das alte Gebäude über Wochen renoviert, ohne dabei den Charakter des Gewandhauses zu verlieren. „Wir sind uns der Verantwortung bewusst, dass das Gebäude wichtig für die Stadt und die Leute ist“, sagt Liguori. Als erstes öffnet die Osteria, also ein italienisches Bistro, im Erdgeschoss, dazu soll es einen preiswerten Mittagstisch und einen emissionsfreien Lieferdienst für die Altstadt geben.

„Wir wollen der Pizza- und Pasta-Hotspot in Stralsund sein. Mit echter neapolitanischer Pizza“, gibt Liguori vor. Das Angebot soll sich zuerst an Stralsunder und erst danach an Touristen wenden. Im Herbst wird es mit einem Restaurant mit gehobener Küche erweitert.

Familie tief in Gastronomie verwurzelt

Mit viel Liebe verfeinert Liguori seine Pizzen. Quelle: Niklas Kunkel

Für die Hansestadt als Standort hat sich der 39-Jährige entschieden, nachdem er zuvor als Projektleiter lange in der Region unterwegs war. Er bezeichnet die Stadt am Strelasund als „Tor zur Insel und einen wunderschönen Ort zum Leben“. Liguori ist bereits sein ganzes Leben in der Gastronomie verwurzelt. Seine Familie stammt aus Neapel und vertreibt eine eigene Pasta. „Dazu hatte ich immer Kontakt zu guten Gastronomen, besonders als ich in London gelebt habe“, erzählt der gebürtige Stader, der Stralsund auch persönlich als neue Heimat gewählt hat.

Mit dabei ist seine Frau Katarina Liguori. Die gelernte Sommelière hat entscheidenden Einfluss auf die spätere Karte im Restaurant. „Bei uns macht der Wein die Karte. Also sucht sie erst den Wein aus und danach entscheiden wir, welches Essen gut dazu passt. Dazu richten wir uns natürlich nach der Saison, weil wir nur mit frischen Produkten arbeiten“, blickt Liguori auf den späteren Restaurantbetrieb voraus und weist auf eine Besonderheit hin: „Bei uns kann man alle Produkte kaufen. Vom Wein über die Öle, mit denen gekocht wird, und natürlich auch die Pasta.“

Von außen hat sich am Gewandhaus nur wenig geändert. Nur eine dezentes Schild über dem Eingang weißt auf das neue Restaurant hin. Von innen Zeigt sich den Besuchern aber ein ganz neues Bild, mit dem alten Charme.

Knapp 20 Arbeitsplätze sollen entstehen

Mit den E-Bikes soll es einen Lieferdienst für die Altstadt geben. Dann können auch viele im Büro in den Genuss der frischen italienischen Küche kommen. Quelle: Niklas Kunkel

In der offenen Küche im Erdgeschoss können die Gäste beobachten, wie ihr Essen frisch zubereitet wird. „Hier wird es keine Fritteuse oder Mikrowelle geben. Wenn ich das Geräusch höre, geht der Chef hier an die Decke“, erzählt der Gastronom mit einem Schmunzeln. Das italienische Konzept der Osteria soll dabei für alle da sein: „So ein Laden lebt, da gibt es Emotionen – so soll es sein.“

Neben der Qualität in der Küche soll ein besonderer Wert auf den Service gelegt werden. Knapp 20 Arbeitsplätze sollen bei vollem Betrieb entstehen. Verantwortlich dafür ist der Stralsunder Norman Wrobel. Der gebürtige Rüganer fungierte während der Umbaumaßnahmen als Projektmanager und übernimmt im laufenden Betrieb die Verantwortung für alles, was ab dem Tresen passiert. „Jeder kann sich bei uns bewerben, aber die Qualität ist immer das Entscheidende“, gibt Wrobel seine Ansprüche vor. Der 35-Jährige sammelte in den Vorjahren bereits in verschiedenen Restaurants in der Altstadt Erfahrungen und steht hinter dem Konzept seines neuen Arbeitgebers.

Pizzaschule für Hobbybäcker oder Profis

Dass das Projekt trotz der Corona-Pandemie voranschreiten konnte, verdanken die Macher auch dem Hauseigentümer. „Herr Doktor Hückel war von Beginn an begeistert und hat so dafür gesorgt, dass wir von der Idee zum Konzept bis zur Umsetzung kommen konnten“, freut sich Mario Liguori und erwähnt auch die Rückendeckung während der Krise: „Wir hatten geplant, schon früher zu öffnen und uns ein Team aufzubauen – das konnten wir mit seiner Unterstützung verschieben. Leider kam von Amtsseite keine Unterstützung, bisher nicht mal eine Antwort.“

Neben dem normalen Betrieb wird das Restaurant auch ein Standort für die Pizzaschule von Umberto Napolitano. Hier können angehende Pizzaioli, ob aus Hobby, Restaurant oder Hotels, in einem Seminar vom Weltmeister lernen, wie das runde Weltkulturerbe zubereitet wird. „Wir wollen das Gewandhaus einfach wieder zum Leben erwecken und so soll es dann auch bleiben“, fasst Liguori das Gesamtkonzept abschließend zusammen.

Von Niklas Kunkel