Stralsund

Vom unkomplizierten Jungen im Kindergarten zum unkonzentrierten Zappelphilipp in der Grundschule: Monique Dose-Köpckes älterer Sohn hat eine Entwicklung hinter sich, die sich die Mutter nicht erklären konnte. „Manchmal dachte ich, das ist doch nicht mein Kind, von dem die Lehrer berichteten“, blickt die Stralsunderin zurück. Dann bekam der Kleine einen Tretroller geschenkt und ihr fiel auf, dass es anders als bei anderen Kindern aussah, wie sich ihr Junge abstieß. „Später haben wir uns ein Video von Weihnachten angeschaut und festgestellt, dass er jedes Geschenk mit der linken Hand genommen und geöffnet hat.“ Könnte es sein, dass ihr Sohn doch kein Rechtshänder war?

Monique Dose-Köpcke recherchierte, las Fachbücher und erkannte in Beschreibungen von umerzogenen Linkshändern ihr eigenes Kind wieder. Sie stieß auf eine spezielle Beratung in Schleswig-Holstein, wo sie ihren Jungen diagnostizieren ließ. Das Ergebnis bestätigte ihr Bauchgefühl: „Er ist tatsächlich genetischer Linkshänder.“ Das könnte der Hintergrund für seine Wesensveränderung sein. „Wenn er in der Schule vier oder fünf Stunden einen Stift in der Hand auf der Seite hält, die gar nicht seine starke Seite ist, dann wird dadurch das Gehirn permanent gefordert oder überlastet“, erklärt sie.

Stottern kann eine Folge von Umerziehung sein

Das Thema ließ sie nicht mehr los. Letztlich absolvierte sie selbst eine Ausbildung zur Linkshänder-Beraterin (nach der Methode Steinkopf). Neben einer Ergotherapeutin in Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist sie nun die einzige Person im Bundesland mit dieser Qualifikation. Ihre Beratungs- und Therapiestelle „Linkswerk“ sei eine gute Ergänzung zu ihrem Beruf als Logopädin, den sie seit 2003 ausübt. Denn in ihre Praxis im Ärztehaus Schwedenschanze kommen Eltern, deren Kinder beispielsweise nicht flüssig sprechen – auch das könnte Folge einer Umerziehung von links auf rechts sein.

Ein Phänomen, das offenbar immer noch weit verbreitet ist. Wurden linkshändige Kinder früher oftmals auf rechts aktiv umerzogen, weil die linke Hand als „böse Hand“ oder gar als „Hand des Teufels“ gesehen wurde, sind es heutzutage die Kinder selbst, die sich von ihren Spielkameraden abschauen, wie Dinge gehalten oder genutzt werden – meistens mit der rechten Hand. Also würden geborene Linkshänder dann eben auch die rechte Hand benutzen, weil man das ja offenbar so macht. Der Anpassungsprozess läuft auch unbewusst ab.

Linkshänder-Beraterin hilft beim Schneiden, Schreiben, Malen und Werfen

Hier setzt die Therapie von Monique Dose-Köpcke an: „Die linke, talentierte Seite soll wieder aktiviert und trainiert werden, damit alles besser in den Fluss kommt“, erklärt die 40-Jährige. „Wie sitze ich richtig, damit ich keine Haltungsschäden bekomme? Wie muss ich den Stift halten, damit ich nicht verkrampfe? Wie muss das Blatt liegen, damit ich nichts verschmiere und deshalb frustriert bin?“ Nach einem Beratungsgespräch und einer umfangreichen Diagnostik übt sie mit den Kindern das Schneiden, Ausmalen, Schreiben, aber auch grobmotorische Bewegungen, etwa das Werfen.

Dabei ist Geduld notwendig, denn wenn Kinder bereits schreiben können, lernen sie es sozusagen ein zweites Mal. Ratsam sei deshalb, möglichst früh mit einer Therapie zu beginnen. Vorschulkinder benötigen etwa 10 bis 15 Therapiestunden, Grundschulkinder, die die Schreibschrift schon können, mitunter doppelt so lange, sagt sie. Das könne verhindern, dass die Schuljahre zu einer schlimmen Zeit werden, denn: „Man schreibt im Leben nie mehr als dort.“

Aufschlussreich: Fotos von früher Zahlreiche Studien, darunter auch die größte zum Thema, die Daten von über 2,4 Millionen Personen berücksichtigt, kommen zu dem Ergebnis, dass rund zehn Prozent der Menschen als Linkshänder leben. Allerdings gibt es auch wissenschaftliche Annahmen, die eine Verteilung von 50:50 als wahrscheinlich ansehen. Um herauszufinden oder zu überprüfen, ob Ihre Kinder wirklich Links- oder Rechtshänder sind, empfiehlt Monique Dose-Köpcke: – Schauen Sie sich Fotos und Videos des Kinders an, als es zwischen einem und drei Jahre alt war. Achten Sie darauf, mit welcher Hand das Kind greift oder Dinge hält. – Spielen Sie Lego mit dem Kind. Welche Hand ist die aktivere und steckt die Steine aufeinander oder zieht sie wieder ab? – Unterstützt eine Hand die andere? Wird mit einer Hand zum Beispiel nach einem Stift gegriffen, der dann in die andere Hand gelegt wird?

Zwanghaftes Verhalten ist „komplett weg“

Die Folgen einer Umerziehung können neben Stottern, Unkonzentriertheit, Migräne und häufiger Erschöpfung noch viel weitreichender sein und die Lebensqualität stark beeinträchtigen. Während der Ausbildung hat Dose-Köpcke festgestellt, dass auch sie selbst genetische Linkshänderin ist. Im Zuge ihrer Rückschulung, die bei Erwachsenen schon mal fünf Jahre dauern kann, habe sie mehrere unangenehme Verhaltensweisen abgelegt, etwa das Knabbern an den Fingernägeln oder den Zwang, vor dem Verlassen mehrfach zu kontrollieren, ob im Haus alles in Ordnung ist. „Wenn wir losgefahren sind, konnte es sein, dass mein Mann nach 20 Kilometern doch noch mal umdrehen musste, weil ich dachte, ich hätte das Licht angelassen.“ Sie spricht außerdem davon, dass sie oft verbissen war und unter Nacken- und Schulterschmerzen litt. „Jetzt, da ich wieder links aktiviere, ist das weg. Komplett weg“, berichtet sie.

Ein genetischer Linkshänder verbrauche drei- bis zehnmal so viel Energie, wenn er Sachen mit rechts und nicht mit seiner eigentlich dominanten Seite tue. Die Gefahr, einen Burn-out zu erleiden, sei deshalb höher. Dank der Rückschulung sei es bei ihr nicht so weit gekommen. Der Prozess ist noch in Gange und wird auch noch einige Zeit in Anspruch nehmen. „Wenn ich nun etwas mit links anstatt mit rechts mache, zum Beispiel zu Hause etwas ausarbeite, dann kann ich stundenlang schreiben, nur eben noch nicht so schnell. Aber es fühlt sich besser an.“

Von Kai Lachmann