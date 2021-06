Stralsund

Eigentlich hätte Jörg Wiebach sein Amt als Präsident des Lions Clubs Stralsund Hansestadt schon weitergeben sollen. Da aber wegen der Corona-Pandemie die Aktivitäten des Wohltätigkeitsvereins nur eingeschränkt möglich waren, wurde die Präsidentschaft des 59-jährigen Stralsunders um ein weiteres Jahr verlängert. Und so begeistert wie er vom Lions Club und den Projekten spricht, war das sicher keine falsche Entscheidung.

„Unsere nächste Aktion ist ein Büchermarkt am 25. Juni im Hotel Rügenblick. Der Verkauf beginnt um 12.45 Uhr“, kündigt er an. Der Erlös kommt sozialen Projekten zugute. Wiebach hat Zeit, sich zu engagieren, weil er nach 38 Jahren bei der Marine in Pension gegangen ist. Zuletzt war er an der Marinetechnikschule in Parow tätig. Weitere große Leidenschaften: Tai-Chi mit Schwert und Segeln.

Von Kai Lachmann