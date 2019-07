Stralsund

Die Stralsunder Wallensteintage haben begonnen. Ein Festumzug in historischen Gewändern eröffnet das größte Volksfest in Vorpommern am Freitag gegen 16 Uhr offiziell. Dazu wird unter anderen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) erwartet, die ein Kostüm aus dem Fundus des Traditionsvereins Stralsund tragen will. Nach dem fröhlichen Umzug folgt am Abend der schaurige Pestzug durch die Altstadt mit entsprechend gekleideten und geschminkten Teilnehmern. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 500 Darstellern. Die Stralsunder OSTSEE-ZEITUNG begleitet das bunte Treiben in der Hansestadt mit einem Live-Blog.

mit diesem Live-Blog berichtet die Stralsunder Redaktion der OSTSEE-ZEITUNG von den Stralsunder Wallensteintagen 2019. Wir freuen uns auf das größte Volksfest Vorpommerns – und wünschen viel Spaß bei der Lektüre!

Mit den Wallensteintagen hält die Hansestadt Stralsund die Erinnerung an den Dreißigjährigen Krieg wach. Noch bis zum Sonntag feiert sie den Sieg über die kaiserlichen Truppen unter General Albrecht von Wallenstein vor fast 400 Jahren, am 24. Juli 1628. Dazu gehören ein historisches Markttreiben und ein Landsknechtlager, Spielleute, Gaukler und Narren, Speis und Trank nach überlieferten Rezepten. An den Abzug Wallensteins erinnerte nach 1628 jährlich ein Festgottesdienst. Von 1825 an beging die Stadt den Tag außer zwischen 1945 und 1991 jährlich mit einem Fest.

