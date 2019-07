Stralsund

In Stralsund steigt am Sonnabend mit dem 55. Sundschwimmen das größte Schwimmevent Vorpommerns. Über 1100 Schwimmer werden sich ab 13 Uhr von Parow aus in die Fluten stürzen und durch den Strelasund bis zur Badeanstalt schwimmen. Die OSTSEE-ZEITUNG begleitet das Ereignis mit einem Live-Blog.

Darum wurde die Strecke kurzfristig von Altefähr nach Parow verlegt

Video: Sehen Sie das 54. Sundschwimmen von oben

Liebe Leser, hier berichten wir am Sonnabend live über das 55. Stralsunder Sundschwimmen.

