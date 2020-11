Autorin Verena Keßler wird am Freitag in der Stralsunder Kulturkirche St. Jakobi ihren Debütroman „Die Gespenster von Demmin“ vorstellen. Auf Publikum muss wegen Corona verzichtet werden. Der literarische Abend kann aber im Livestream verfolgt werden.

Massensuizid von Demmin: Lesung mit Autorin Verena Keßler in Stralsunder Kulturkirche

