Live-Ticker aus Stralsund: Vier Demos am Montagabend in der Hansestadt

Stralsund

Ein Großaufgebot der Polizei muss an diesem Montag gleich vier Demos in Stralsund absichern.

Der Protest der Corona-Gegner findet seit Monaten jeden Montag statt und startet auf dem Trelleborger Platz. Auch für den 17. Mai haben die Querdenker ihre Demonstration angemeldet. Sie startet gegen 19 Uhr. Doch dabei bleibt es nicht. Wie die Versammlungsbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen bestätigt, sind drei weitere Demonstrationen bei der Behörde ordnungsgemäß angemeldet worden. Und zwar für diesen Montagabend ab 18 Uhr auf dem Alten Markt.

Dirk Lerche, Landtagsabgeordneter der AfD, hat eine Kundgebung mit 100 Leuten angezeigt. Hier soll auch Ex-AfD-Mann Andreas Kalbitz als Redner auftreten. Der einstige Politiker des rechten Flügels in der AfD war schon einmal im Dezember in Stralsund angekündigt, wurde aber auf Rügen von der Polizei an der Weiterfahrt in die Hansestadt gehindert, weil er sich wegen der Corona-Bestimmungen nicht in MV aufhalten durfte.

Die Kalbitz-Ankündigung rief auch die Gegendemonstranten auf den Plan. Sie starten unter dem Motto: „Zeigen wir, dass Stralsund bunt ist.“ Sowohl eine Privatperson als auch die SPD haben Aktionen auf dem Alten Markt mit ebenfalls jeweils 100 Personen angemeldet, heißt es aus der Kreisverwaltung. Auch Plakate von „Fridays for Future“ laden zum Protest ein.

Verkehrsteilnehmer sollten sich auf jeden Fall auf Einschränkungen einstellen.

Von iso, bw und kst