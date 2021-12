Live: Wie geht es weiter mit den MV Werften? Das sagt die Landesregierung

Schwerin

Der Finanzausschuss des Schweriner Landtags hat heute in einer Sondersitzung über eine mögliche Beteiligung des Landes an der Rettung der angeschlagenen MV Werften beraten. Das Geld wird für die Fertigstellung des Riesen-Kreuzfahrtschiffes „Global Dream 1“ benötigt, an dem in Wismar gebaut wird.

Über die Ergebnisse informieren Wirtschaftsminister Reinhard Meyer und Finanzminister Heiko Geue um 17.30 Uhr in einem Pressestatement. Hier können Sie die Konferenz verfolgen:

Die noch knapp 2000 Beschäftigten der Werften in Wismar, Warnemünde und Stralsund müssen um die Fortführung des Schiffbaus und damit um ihre berufliche Zukunft bangen. Der Mutterkonzern Genting Hongkong, der wegen der weltweiten Krise im Kreuzfahrttourismus in finanzielle Schieflage geraten war, will für 2024 vorgesehene Hilfsmittel schon jetzt abrufen. Etwa 77 Millionen Euro davon wären Kreditbürgschaften des Landes.

