Livestream aus Stralsunder T1-Bar: Hier wird Silvester angefeiert

Stralsund

Damit Silvester nicht so trist wird, hat sich das Team von der Stralsunder Bar T1 zusammen mit dem Miura eine besondere Aktion ausgedacht: Es wird in den letzten Tag des Jahres einfach reingefeiert – und alle Stralsunder können live dabei sein. Denn ab Donnerstag 19 Uhr geht die Stralsunder Altstadt-Bar mit einem Livestream über das Portal Twitch auf Sendung. Zwar ist das Tanzen in Clubs momentan verboten, aber so kann jeder über TV, Tablet oder Handy dabei sein – und Zuhause mitschunkeln.

Für den musikalischen und „etwas anderen Jahresrückblick“ werden dann DJ Rudi und DJ Streifenhörnchen sorgen. „Rudi heizt die Stimmung für das ältere Publikum an, ich bin für die Jungen da“, sagt DJ Streifenhörnchen. Man darf gespannt sein. Denn der ehemalige Resident-DJ des Clubs Miura ist für seinen eigenwilligen Humor bekannt. Dem entsprechend wird auch die Show ausfallen – die in den „After-Work Jahresabschluss 2021“ eingebettet ist.

Für eine begrenzte Anzahl an Leuten wird sogar die Bar geöffnet. Wer auf einen T1-Shooter reinschnuppern möchte, sollte also früh da sein. Geöffnet wird ab 18 Uhr. Der Barbetrieb läuft unter 2G+Regelung, der Zutritt ist also nur für Geimpfte möglich, ein Schnelltest kann vor Ort gemacht werden. Zum Livestream: www.twitch.TV/Strelasound

Von Kay Steinke