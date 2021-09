Stralsund

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) besucht am heutigen Donnerstag (2. September) ihren langjährigen Wahlkreis in Vorpommern. Bisher ist wenig über diesen Besuch bekannt. Geplant ist jedoch eine Festveranstaltung am frühen Nachmittag in der Stralsunder Kulturkirche.

Da es ihr vermutlich letzter offizieller Besuch als amtierende Kanzlerin in Stralsund ist – wird sie sich dort voraussichtlich von Persönlichkeiten verabschieden, die zusammen mit ihr eine Ära geprägt haben. Am Vortag weilte die Kanzlerin noch in Berlin. Wie lange sie sich in der Hansestadt aufhält und ob sie noch weitere Station besucht, ist derzeit unklar.

Verfolgen Sie hier ihren Besuch ab jetzt im Liveticker:

Organist Martin Rost hält eine Einführung zur Orgel. Vor rund einem Jahr wurde das Instrument fertig und wurde eingeweiht. Rost hat das Programm auf Merkels Geschmack abgestimmt. Am Anfang spielt er ein norddeutsches Stück aus dem 17 Jahrhundert. Dann geht es in die deutsche Romantik.

Badrow: „Die Hansestadt hat dir sehr viel zu bedanken. Lange haben wir überlegt, was wir für dich machen können. Diese Orgel hier in der Jakobikirche, bei der du Pfeifenpatin bist, ist ein Gesamtkunstwerk und ein Gemeinschaftswerk. Martin Rost wird heute für dich diese Orgel nur für dich zum klingen bringen.“



Badrow: „Sie hat immer wieder die Weltöffentlichkeit auf unsere Sundmetropole gelenkt. Es grenzt an ein Märchen, was dank ihr hier alles in den letzten 30 Jahren passiert ist. Dabei brauchte es gar keine Wunder, nur uns Menschen, die Einwohner und Macher, die hier mitangepackt haben.

Badrow erinnert sich an seine erste Begegnung. Ihr erster Satz: „Und sie sind der neue OB-Kandidat?“ „Ja“ Dann blieben sie im Fahrstuhl gemeinsam stecken - was für ein Auftakt.

Angela Merkel (CDU) ist in der Jakobikirche angekommen. Der Saal applaudiert. Stralsunds OB hält eine Eröffnungsrede.

Herzlichen Willkommen zum exklusiven OZ-Liveticker zum Besuch von Angela Merkel in Stralsund. Die Kanzlerin ist heute zu Besuch in der Hansestadt. Was genau sie geplant hat, ist aktuell noch nicht bekannt. Die OZ begleitet sie aber den Tag über und berichtet live.

Kanzlerin war zuletzt Ende August in Stralsund

Anfang der Woche war sie bereits in der Hansestadt. Im Ozeaneum hielt sie ein Grußwort zur Festveranstaltung „50 Jahre Greenpeace“. Darin lobte sie unter anderem den Beitrag der Umweltaktivisten im Kampf gegen den Klimawandel und bezeichnete das Erreichen der Klimaneutralität als eines der wichtigsten Ziele der nächsten Bundesregierung.

Von den Umweltschützern gab es dort auch Kritik für die Kanzlerin. „Die 16 Jahre Merkel waren auch eine verpasste Chance, den Klimaschutz konsequent in unserer Gesellschaft durchzudeklinieren“, sagte unter anderem Martin Kaiser, geschäftsführender Vorstand von Greenpeace Deutschland.

Hoffen auf die Kanzlerin

Auf einen offiziellen Besuch in der Hansestadt haben viele ihrer Mitstreiter lange gewartet. Wegen Corona konnte auch ihr langjähriger Neujahrsempfang 2021 im Stralsunder Brauquartier nicht stattfinden.

Zuletzt sendete sie Großveranstaltungen wie der Taufe der „Crystal Endeavor“ oder „10 Jahre Landkreis Vorpommern-Rügen“ Grußworte, weil sie innen- wie außenpolitisch als Kanzlerin zu stark eingebunden war.

