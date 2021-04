Stralsund

Der erneute Lockdown wird Stralsund und Vorpommern-Rügen ab Montag mit voller Härte treffen. Dabei war die Inzidenz mit 101,5 am Freitag landesweit noch am geringsten. Doch die Inzidenz des Landkreises spielt nach dem Wochenende keine Rolle mehr, denn Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) packt den Landes-Lockdown aus. Mit einem härteren Kurs als Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will Landeschefin Schwesig das Infektionsgeschehen im eigenen Bundesland wieder unter Kontrolle bringen. Für Stralsund heißt das: Nicht nur Schulen und Kitas schließen ab Montag, sondern auch Einzelhandel und kulturelle Einrichtungen machen ab Montag wieder dicht.

Hansestadt Stralsund lässt Testzentren offen

Für diesen Kurs der Landeschefin gibt es scharfe Kritik aus Stralsund. „Ich halte es für schlauer, mit Hygienekonzept und negativem Testergebnis im öffentlichem Raum zu agieren“, sagt Alexander Badrow (CDU), Oberbürgermeister der Hansestadt. „Heißt: Nicht nur Schulen und Kitas, sondern auch Gastro, Handel, Kultur- und Sportstätten zu öffnen – als den Infektionen im Privaten ungeschützt freien Lauf zu lassen.“ Das soziale Bedürfnis der Menschen nach mehr Miteinander würde aus seiner Sicht durch Verbote nicht verschwinden. Darum wird die Hansestadt ihre gerade erst mit großem Aufwand geschaffenen Testzentren auch weiterhin am Netz lassen. „Was ist das für eine Strategie, der man überhaupt keine Chance gibt, sich zu bewähren? Ich hoffe, das Land nutzt die Zeit des Lockdowns, um insbesondere bei den Impfungen endlich in die Puschen zu kommen“, so Badrow.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Landrat Kerth (SPD) wirbt für harten Lockdown

Vorpommern-Rügens Landrat Stefan Kerth (SPD) verteidigt hingegen den Landes-Lockdown. „Ich bin der Überzeugung, dass ein harter Lockdown der einzig richtige Weg ist“, sagt er. „Mehr als ein Jahr Pandemie geht an die Kräfte und Nerven aller. Ich habe Verständnis für jeden, der müde ist und sich nun fragt, wie Kinderbetreuung oder das Beschulen zu Hause sichergestellt werden sollen. Auch für die Enttäuschung und den Zorn der Wirtschaft, insbesondere im Einzelhandel, im Tourismus und allen daran beteiligten Unternehmen habe ich Verständnis. Dennoch zwingt uns die exponentiell wachsende Zahl der Infektionen, gegensteuernde Maßnahmen zu ergreifen. Schon längst haben wir die Situation, dass in Kliniken geplante Eingriffe und Operationen verschoben werden müssen. Die Überlastung der Krankenhäuser und der intensivmedizinischen Kapazitäten ist in Zahlen sichtbar und für Patienten spürbar. Weiter steigende Infektionszahlen bringen das System zum Kollabieren – und dies muss unbedingt verhindert werden.“

So ist die Auslastung im Helios Hanseklinikum Stralsund

Mit den Zahlen im Kreis Vorpommern-Rügen kann die Aussage des Landrates jedoch nicht belegt werden. So ist die Belastung im Helios Hanseklinikum Stralsund zwar hoch, dennoch werden derzeit noch keine geplanten Eingriffe oder Operationen verschoben – wie es im Frühjahr 2020 der Fall war. Auch der Anteil an Corona-Patienten ist aktuell auf einem niedrigen Niveau. „Mit Blick auf die steigenden Fallzahlen ist es jedoch geboten, die Kontakte wieder herunterzufahren. Wir müssen bei der Gesundheitsversorgung auch die Patienten im Blick behalten, die medizinische Hilfe abseits von Corona benötigen. Dies gelingt am besten, je weniger Klinikressourcen für Corona-Patienten benötigt werden“, sagt Pneumologie-Chefarzt Dr. Christian Warnke. Am Freitag wurden im Stralsunder Krankenhaus insgesamt 544 Patienten behandelt. 502 befanden sich auf Normalstation, 42 auf der Intensivstation. Insgesamt werden derzeit 20 Menschen mit Corona im Klinikum behandelt, zwei davon lagen am Freitag auf der Intensivstation. Seit Mitte März 2021 steigen die Fallzahlen leicht an.

„Harter Lockdown hätte im Winter kommen sollen“ – Thomas Gens, Bürgermeister von Hiddensee

„Sicher ist der anstehende Lockdown nun unvermeidbar, aber soweit hätte es nie kommen müssen und auch nicht dürfen“, sagt Thomas Gens, Bürgermeister der Insel Hiddensee. „Ich bin dabei, wenn es um Schutzmaßnahmen geht – aber diese müssen wirksam und nachvollziehbar sein. Statt halbherziger Politik, ohne wirksame Kontrollen über die letzen Monate hätte es einen konsequenten harten Lockdown im Winter, flankiert von einer breit angelegten Impfaktion geben müssen. Stattdessen wurde inkonsequent, abwartend hin und her, offensichtlich immer die drohenden Wahlen im Blick agiert, mit nun unabsehbaren auch wirtschaftlichen Folgen obendrauf“, kritisiert er.

Ozeaneum schließt – nach nur einem Monat

Nur einen Monat nach der Wiedereröffnung muss die Stiftung Deutsches Meeresmuseum Stralsund seinen Standort Ozeaneum ab Montag erneut bis auf Weiteres schließen. „Der erneute Lockdown kam für uns nicht mehr überraschend. Auch wenn wir seit der Wiedereröffnung am 15. März alle Auflagen verantwortungsvoll erfüllt haben“, sagt Museumssprecherin Diana Meyen. Dieses Wochenende könnten die Besucher jedoch noch Termine über das Zeitfensterticketing buchen. „Zuletzt kamen nur noch etwa 30 Gäste täglich“, sagt Meyen. Die geringe Besucherzahl ergab sich nach Ostern aus der verordneten Kombination von Termin- und Testpflicht. Unter normalen Bedingungen besuchen sonst mehrere Tausend Menschen das Museum pro Tag, rund 90 Prozent davon sind Touristen. Auch alle anderen Standorte des Museums bleiben geschlossen.

„Müssen die Verordnung akzeptieren“ – Kosmetikerin Simone Haase

„Wir müssen die Verordnung akzeptieren, auch wenn es bitter ist“, sagt Simone Haase, die seit 11 Jahren ihr Kosmetikstudio „Der Rosengarten“ in der Stralsunder Altstadt betreibt – und es nun am Montag wieder schließen muss. „Die finanzielle und auch psychische Belastung ist aber hart an der Grenze des Erträglichen. Länger als vier Wochen sollte dieser erneute Lockdown nicht anhalten. Sonst wird es wirklich existenzgefährdend.“ Auch zu den körpernahen Dienstleistern zählt Martina Poguntke vom Salon „Dettloff & Friends -Friseure“ am Tribseer Damm. Sie darf weiterhin öffnen. „Ich bin sehr froh, dass ich meine Stammkundschaft weiter frisieren darf“, sagt sie.

IHK-Vize Grundke prangert Ungleichbehandlung an

Doch viele weitere Unternehmer gucken in die Röhre. Sie wenden sich mit ihrem Schicksal unter anderem an Torsten Grundke, dem Vize-Präsidenten der Industrie und Handelskammer zu Rostock. „Wieder dürfen Baumärkte und Friseure nach Plänen von Schwesig offen bleiben. Der Einzelhandel, die Gastronomie und die Hotellerie aber nicht. Diese Ungleichbehandlung schmerzt mehr und mehr“, kritisiert Torsten Grundke. Besonders bedauerlich aus seiner Sicht: „Die Teststrategie spielt keine Rolle mehr“, so Grundke. Dabei hätten viele Unternehmer dies als einen echten Strohhalm zu einem Schritt zur Normalität gesehen. „Nach nur zwei Wochen wurde dieses Konzept über den Haufen geworfen. Dabei wurden Investitionen in die Infrastruktur getätigt. Und nun dürfen selbst Bürger, die geimpft oder negativ getestet wurden, nicht mehr einkaufen gehen.“ Grundke warnte zuletzt vehement vor den Schäden für die regionale Wirtschaft – und für die betroffenen Familien. „Wenn bald Tausende Bürger ihre Arbeit verlieren, auf Grund diesen nicht mehr nachvollziehbaren Entscheidungen, machen sich alle Politiker schuldig, die diesen Weg im Landesparlament zustimmen.“

„Gesellschaft und Wirtschaft vor Ort kann Verantwortung übernehmen“ – Raiko Morales, Betreiber des SHC-Testzentrums

Investiert hat zuletzt auch Raiko Morales, Mitgründer der Firma Social Health Care (SHC). Vor dem Strelapark betreibt er als privater Anbieter das größte Schnelltestzentrum in der Region. Erst kürzlich wurden die Zelte durch Container ersetzt. Trotz des Lockdowns will Morales das Angebot aufrecht erhalten. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Menschen aus den unterschiedlichsten Gründen einen Test bei uns in Anspruch nehmen. Zum Beispiel, um Verwandte im Altenheim zu besuchen“, sagt er. „Ich kann im Ansatz nachvollziehen, dass die Verantwortung für ein ganzes Bundesland notwendige Maßnahmen teilweise unausweichlich machen. Jedoch ist aus meiner Sicht eine differenzierte Betrachtung zielführend. Gesellschaft und Wirtschaft sind bereit, für ihr Umfeld Verantwortung zu übernehmen. Am Beispiel Strelapark wird dies deutlich. Hier setzen sich Betreiber für die Sicherheit der Menschen ein. Daher ist es an der Zeit, ein Teil der Verantwortung in die Hände der Menschen vor Ort zu legen.“

Von Kay Steinke