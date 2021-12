Prohn

Knut Splett-Henning (50) mag bildliche Vergleiche: „Das ist wie im Tierheim. Um die Hundewelpen reißen sich die Menschen. Aber den einäugigen Kangal, den möchte auch keine Familie mit drei Kindern mitnehmen.“ So ähnlich verhalte es sich mit seinem Gutshaus Sommerfeld in Prohn bei Stralsund. Das sei eher so das hässliche Entlein unter den mehr als 2000 Schlössern, Burgen und Gutshäusern in Mecklenburg-Vorpommern. Splett-Henning besitzt vier Gutshäuser in MV. Alles alte Buden, die er und seine Frau Christina Ahlefeld-Laurvig (43) retten wollen. Erhalten ist ihr Credo!

„Wir sammeln keine Gutshäuser, wir retten Gutshäuser!“

Der Gutsherr sagt: „Wir sammeln keine Gutshäuser. Es geht uns um die hässlichen Entlein, die wir retten möchten. Das gut erhaltene Tudorschlösschen am See – das braucht unsere Hilfe nicht. Wir finden es spannender, etwas abseitigere Häuser zu retten.“ Muss man verrückt sein für so etwas? „Nein, aber es hilft ungemein“, sagt Splett-Henning und fügt an: „Ich stehe halt auf Sanierungsfälle. Deshalb bin ich ja auch Mitglied eines so lustigen Vereins namens CDU.“

Knut Splett-Henning (50) im Treppenhaus zur ersten Etage seines Gutshauses Sommerfeld in der Gemeinde Prohn (Vorpommern-Rügen) bei Stralsund. Quelle: Stefan Sauer

Das Ehepaar hat sich 2002 das Gutshaus in Rensow in der Gemeinde Prebberede bei Teterow gekauft. Der Kaufpreis liege in der Höhe eines Gebrauchtwagens. Dort leben sie mit ihren Kindern Vilhelmine (13), Bendix (11), Balthasar (8), der Dogge Triglaff, Katzen, Hühner und Pfauen. Und in Rensow haben sie ihre Liebe zu alten Gemäuern entdeckt. Sie kauften Gutshäuser in Dahlen bei Friedland und Gehren bei Strasburg sowie das Gutshaus Sommerfeld. Geht man im kleinen Park einige Schritte Richtung Osten, eröffnet sich ein Blick, in dessen Mitte die Spitze der Stralsunder Marienkirche steht. Der Gutshaus-Retter meint: „Ich liebe es, hier zu sitzen und die Spitze der Marienkirche sehen zu können. Das ist wie der Blick auf Burj Khalifa.“ Die Stralsunder Marienkirche soll mal das höchste Gebäude der Welt gewesen sein. Zwischen 1549 und 1647.

Aus einem solchen Grund hat er das Gutshaus Sommerfeld 2016 gekauft. Der Landkreis hatte ihm zu anderen Objekten geraten. Sommerfeld sei doch ein Mauerblümchen, kaum der Erhalts wert. Das Gutshaus diente über Jahrzehnte als Müllkippe. Hausmüll, Gartenabfälle, Bauschutt lagen im Inneren herum. Als die Gemeinde die unteren Fenster zumauern ließ, nahmen Müllentsorger sich Leitern, um ihren Müll durch die Fenster in der ersten Etage ins Innere zu werfen. Splett-Henning: „Auf so eine bescheuerte Idee muss man erstmal kommen.“

Medici des Ostseeraums

Seine Familie – also die Spletts – seien um 1310 erstmals in den Stadtbüchern von Stralsund erwähnt worden. Im Zusammenhang mit einem Kaufvertrag für Dachschindeln. „Na, wenn das kein Zeichen ist“, so der Gutsherr. Dazu reize ihn die Geschichte des Hauses. Dort habe nicht der Adel residiert, sondern das Bürgertum. Splett-Hennig: „Sommerfeld ist das wohl einzige erhaltene Wehrgebäude des Bürgertums im Ostseeraum aus dem Spätmittelalter.“ Erbaut wurde es im 14. Jahrhundert von der Familie Wulflam. Bertram Wulflam war von 1364 bis 1391 Bürgermeister von Stralsund. Für Splett-Henning „so ’ne Art Medici im Ostseeraums“.

Liebe zum Detail. Christina Ahlefeld-Laurvig hat ihr Gutshaus Sommerfeld in Prohn bei Stralsund mit alten Möbeln, Spiegeln, Sofas, Baumwurzeln und Tierschädeln eingerichtet. Quelle: Stefan Sauer

Später sei das Haus im Besitz mehrerer Familien wie der von Semlow, Scheven und von Smiterlöw gewesen. Der Stralsunder Ratsherr Georg von Smiterlöw soll das Gut Sommerfeld samt Herrenhaus um 1600 an den Fürstlichen Mecklenburgischen Rat Dr. Theodor von Meyer veräußert haben.

Gutshaus Sommerfeld Das Gutshaus Sommerfeld in Prohn wirkt auf den ersten Blick unscheinbar. Es besteht aus zwei backsteingemauerten Gebäudeteilen. Dem höheren, dreigeschossigen und vierachsigen Teil als Ostflügel, und dem niedrigeren, zweigeschossigen, fünfachsigen Westflügel. Erbaut wurde das Gutshaus um 1380 als Wehrhaus, wohl von Bertram von Wulflam, der von 1364 bis 1391 Bürgermeister von Stralsund war. Erweitert wurde es zum Ende des 30-jährigen Krieges um einen Fachwerkanbau. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts befand sich das Anwesen im Besitz der Familie Semlow. Um 1600 hat es dem Stralsunder Ratsherren Georg von Smiterlöw gehört. Es ging durch die Hände mehrerer Adelsgeschlechter, Stralsunder Ratsherren und Mecklenburgischer Beamter. Smiterlöw verkaufte das Anwesen an den Fürstlichen Mecklenburgischen Rat Dr. Theodor Meyer, dessen Enkelinnen das Gut ab 1670 übernahmen. Am Ende des 17. Jahrhunderts gehörte es dem Regierungsrat Berent Christoph von Jäger, dann dem Kapitän a. D. Georg Julius. Konrad von Schaevenbach war vor der Enteignung im Zuge der Bodenreform als letzter Besitzer eingetragen. 1945 diente das Haus als Flüchtlingsunterkunft. In DDR-Zeiten war Sommerfeld Wohnhaus. Die letzte Mieterin zog 1986 aus. Seitdem stand das Haus leer und wurde zweckentfremdet. So hat die Freiwillige Feuerwehr das Haus zu Übungszecken für Brandeinsätze genutzt. 2010 verkaufte die Gemeinde das Schloss an einen Architekten. Der Verkauf wurde jedoch rückabgewickelt. 2017 kauften Christina Ahlefeld-Laurivig und Knut Splett-Henning Gutshaus Sommerfeld. Die Familie plant, bis 2025 dort zu wohnen.

Der heutige Gutsbesitzer findet das interessanter als all die Schlösser, die über die Jahrhunderte durch die Hände von Rittern, Herzögen, Adelsgeschlechtern gingen. Er sagt: „Das Gutshaus gehört in den Besitz des Bürgertums. Das trifft auf 99 Prozent der Gutshäuser in MV nicht zu.“ Splett-Henning und Christina Ahlefeld-Laurvig entrümpelten das Gebäude, ließen den Müll abtransportieren, das Dach und das Innere sichern.

Überall im Haus stehen alte Möbel, Truhen, Sofas, Sessel herum. Kronleuchter, Kerzenständer, Spiegel, Baumwurzeln und Wildtierschädel verzieren das spärlich wirkende Wohnumfeld. Christina Ahlefeld-Laurvig hat früher mal Lady Diana und die Beckhams in London in Stylefragen beraten und ein gutes Händchen für so etwas. Ihr Mann hat sich ein Bett in einen der Räume gestellt und werkelt hier und da herum, wenn er Zeit findet.

Im Sommer haben die Gutsherren ihre erste Ausstellung mit mehreren Künstlern dort organisiert. Als nächstes stehe die Sanierung des asbestbelasteten Dachs an. Das werde 200 000 Euro kosten. Dort haben sich Käuzchen eingenistet. Das Ehepaar hat den Vögeln Brutkästen aufgestellt. Aber die ignorieren das Angebot eisern.

Die Szenerie in diesem Wohnraum ist eine Mischung aus heruntergekommen und elegant. Quelle: Stefan Sauer

In den nächsten Jahren möchte die Familie das Anwesen Stück für Stück sanieren und ab 2022 mit Veranstaltungen wie Lesungen, Konzerten, Ausstellungen zugänglich machen. Um irgendwann dort zu leben. Knut Splett-Hennig sagt: „Wenn wir 2025/26 dort wohnen oder um 2030 – dann passt das.“

Von Michael Meyer