Lost Places in MV - „Alles nichts geworden“: Im alten VEB-Feriendorf in Grabow auf Rügen steht die Zeit still

Die VEB Werkstätten Hellerau Dresden betrieben auf der Halbinsel Zudar ein Ferienparadies. Seit der Wende verfällt die Anlage. Dabei müssen noch heute in ganz Deutschland Erwachsene leben, die hier über den FDGB kostengünstig Urlaub gemacht haben. Über die einzigen Bewohner in Grabow und die Pläne für das Ensemble.