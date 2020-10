Stralsund

Es waren die Hansestadt und die Menschen hier, in die sich Lothar Voges bei diversen Besuchen im Norden verguckte. Und so machte der 62-Jährige ernst und zog von Gifhorn an den Sund. Hier hat er vor kurzem das Geschäft „angel’s share“, auf Deutsch in etwa Anteil der Engel, in der Kleinschmiedstraße eröffnet. „Das ist ein klassischer Begriff aus der Produktion von faßgelagertem Alkohol, dabei geht es um das, was verdunstet“, erklärt er. In dem Fachgeschäft gibt es vor allem Whisky und Gin. „Aber da wir nun in einer Hafenstadt leben, schauen wir, dass wir auch Rum in den Laden kriegen.“ Besonders fasziniert ist Lothar Voges immer wieder von der Altstadt. „Sowohl den historischen Gebäuden, als auch den Neubauten, die sich so wunderbar ins Ensemble einfügen.“

Von Miriam Weber