Grimmen

Viele Ideen, viel Engagement und begrenzte Mittel bei Vereinen – mit PS-Lotterie-Sparen wird Vereinen bei der Umsetzung ihrer Projekte geholfen. In der Gebietsdirektion Nordvorpommern der Sparkasse Vorpommern waren es dieses Mal 29 200 Euro, die aus dem PS-Zweckertrag verteilt werden konnten.

Möglich gemacht haben das die PS-Lotterie-Sparer, erklärt Sparkassen-Gebietsleiterin Grit Sengbusch. „Von jedem PS-Los fließen monatlich 15 Cent in den sogenannten Zweckertrag für die Region, der dann zweimal jährlich verteilt wird.“, sagt sie.

Vereine werden unterstützt

Die Sparkassen-Filialleiter übergeben in diesen Tagen die symbolischen Schecks an die Vereine an ihren Standorten. Folgende elf Vereine freuen sich über Mittel aus dem PS-Zweckertrag: Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Dettmannsdorf: 1250 Euro für eine Experimentierbox Brandschutzerziehung und Ausrüstungsgegenstände für die Jugendfeuerwehr; Kulturtreff Richtenberg: 1250 Euro für die Instandsetzung und Erneuerung der Bühnen- und Tribünentechnik; Deutsches Rotes Kreuz, Landesverband MV: 1250 Euro für die Anschaffung von Fahrrädern für die umweltbewusste Mobilität zwischen den Wachtürmen: Förderverein Barther Kirchenmusik: 1250 Euro für Veranstaltungen im Rahmen des 200. Geburtstages der Buchholz Orgel; Verkehrswacht Ribnitz-Damgarten: 1250 Euro für Lehrbücher/Lehrmaterial für die Verkehrserziehung; Förderverein Tierpark Grimmen: 1250 Euro für den Neuaufbau des Gänsestalls; Kreisfeuerwehrverband NVP Freiwillige Feuerwehr Barth: 5000 Euro für Instandsetzungsmaßnahmen am Feuerwehrauto und die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen; Marlow26 – die Vielfalt gestalten: 5000 Euro für die Instandsetzung von Spielplätzen; djo – Deutsche Jugend in Europa, Landesverband MV: 2000 Euro für das Sommercamp Breakdance; Grimmener Tafel: 4700 Euro für die Anschaffung einer Kühlkammer; SV Abtshagen: 5000 Euro für die Anschaffung einer neuen Flutlichtanlage.

Insgesamt konnte die Sparkasse Vorpommern über 92 500 Euro aus dem PS-Zweckertrag des zweiten Halbjahres 2020 an Vereine in ihrem Geschäftsgebiet übergeben. Die Mittel werden nach der Anzahl der in den einzelnen Gebietsdirektionen verkauften PS-Lose verteilt.

Von OZ