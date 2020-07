Lücke in der Heilgeiststraße in Stralsund schließt sich

Stralsund

„Wenn alles klappt, dann sind wir im Sommer des kommenden Jahres fertig“, sagt Wendy Ruddies. Die Stralsunderin und ihr Ehemann Daniel planen, eine der noch bestehenden Baulücken in der Heilgeiststraße zu schließen. Auf dem Grundstück der Nummern 44/45 wird in den kommenden Monaten ein Haus entstehen, eine Erweiterung des Hotels „Amber“, das nur wenige Meter entfernt steht.

Das Grundstück gehört seit längerer Zeit der Familie Wendy Ruddies’. Doch die Idee, was dort entstehen soll, entwickelte sich Stück für Stück, nicht zuletzt wegen der persönlichen Geschichte. Heinz Schulz, der Vater von Wendy Ruddies und Besitzer des Hotels „Amber“, erkrankte im Jahr 2009. „Mein Papa war zum Ende pflegebedürftig“, sagt Wendy Ruddies.

Anzeige

Die Idee: Urlaub für alle

Aus diesem Schicksal heraus wissen die beiden, wie schwierig es ist, mit einem Familienmitglied mit Handicap Übernachtungsmöglichkeiten zu finden. „Unser Konzept hinter dem Neubau ist klar“, sagt Daniel Ruddies. „Wir wollen Urlaub für alle anbieten. Egal, ob nun gesund oder mit Einschränkungen. Also so barrierefrei wie möglich.“

Weitere OZ+ Artikel

Und so werden die künftigen 27 Zimmer größer als gewöhnlich sein, damit man sie auch als Rollstuhlfahrer nutzen kann. Es wird einen Fahrstuhl geben, mobile Pflegebetten werden vorgehalten. „Wir werden Fernsehanlagen für Gehörlose oder ertaubte Menschen installieren und schauen, dass wir möglichst viele Informationen auch in Braille-Schrift anbieten können.“

Baustart in diesen Tagen

Der Startschuss zum Bau fällt direkt in diesen Tagen, dann werden Archäologen und Tiefbauer loslegen. „Allerdings werden wir das Haus nicht unterkellern“, erklärt die 42-jährige Bauherrin. Dreieinhalb Geschosse wird der Neubau in U-Form umfassen, mit einem schönen Lichthof.

Heilgeiststraße 44-49 nach dem Bombenangriff am 6. Oktober 1944 Quelle: Willy Lange

Lange Zeit hatte es auf dem Grundstück eine Lücke gegeben. Bis zum Bombenangriff auf Stralsund, am 6. Oktober 1944, haben an dieser Stelle zwei Giebelhäuser mit barocker Ansicht gestanden, die Anfang des 18. Jahrhunderts errichtet worden sind. Die mittelalterlichen Vorgänger verschwanden während der Belagerung und des Beschusses Stralsunds durch den Kurfürsten von Brandenburg im Jahr 1678 vollkommen von der Bildfläche. Noch 1706 ist das gesamte Quartier zwischen Heilgeiststraße, Badstüberstraße, Papenstraße und Jacobichorstraße vollkommen wüst. Nicht ein einziges Gebäude stand in diesem Bereich.

Häuser bei Bombenangriff komplett zerstört

Noch 1951 laufen Aufräumarbeiten in der Heilgeiststraße. Quelle: Willy Lange

Im Jahr 1939 sollten die Fassaden aller Häuser der Heilgeiststraße „entschandelt“ werden. Das bedeutete die Wegnahme von Stuck, die Verlegung von Leitungen unter Putz, die Entfernung von Werbeschildern und Aufschriften und neue Farbanstriche. Doch durch den Beginn des Zweiten Weltkrieges ist es dazu nicht mehr gekommen. Während des Bombenangriffs 1944 sind beide Gebäude vollkommen zerstört worden.

In der Heilgeiststraße 44 führte die Witwe Henriette Dinse um 1880 einen Putzladen. Diesen übernahmen im Jahre 1883 die ledigen Schwestern Emilie, Mathilde und Minna Dinse. Bäckermeister Fritz Dräger, ab um 1920 Eigentümer, wohnte im Nebenhaus, in der Nummer 45. In den 20er Jahren befanden sich im Erdgeschoss eine Milchhandlung und der Laden des Uhrmachers Alfred Kraeft.

In der Nummer 45 befand sich über Jahrhunderte eine Bäckerei im Kemladenbereich. 1857 ließ Bäcker Joachim Heinrich Burmeister eine neue Dampfbäckerei errichten.

Wichtiges Ziel: Nachhaltigkeit

Drei Millionen Euro will Familie Ruddies in den Neubau investieren. Dabei steht ein großes Thema über allen Planungen: Nachhaltigkeit. „Das fängt schon damit an, dass wir ausschließlich Firmen aus Stralsund und der Region engagieren“, erklärt Daniel Ruddies. Außerdem solle auch im Neubau das weiter umgesetzt werden, was im Hotel „Amber“ seit vielen Jahren gang und gäbe ist: „Wir nutzen seit fast einem Jahrzehnt grüne Energie.“ Außerdem gibt es elektronische Gästemappen, also Tablets, die den Gästen zur Verfügung stehen, das spart enorm viel Papier. „Dort erhalten sie alle Informationen, die wichtig sind und können darüber auch mit uns kommunizieren, individuelles Frühstück bestellen oder Stadt-Infos erhalten.“

Die Rezeption des Hotels und der Frühstücksraum werden dann in das neue Gebäude umziehen. Außerdem werden dort zwei neue Vollzeit- und zwei Teilzeitstellen geschaffen.

Lesen Sie auch

Von Miriam Weber