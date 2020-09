Lufthansa-Flieger „Stralsund“ bleibt vorerst am Boden

Stralsund/Frankfurt

Am 16. September 2019 war die Welt für Fluggesellschaften noch weitestgehend in Ordnung. Das Geschäft brummte trotz Kritik von Klimaschützern und gesellschaftlicher Debatte. Die Lufthansa hatte an jenem Tag einen neuen Airbus 320 – Listenpreis 100 Millionen Euro – in Dienst gestellt. Das Flugzeug trägt den Namen „ Stralsund“.

Doch wenige Monate später kam das Coronavirus, aus Urlaubszielen wurden Risikogebiete, die Fluggastzahlen brachen ein, Deutschlands größte Fluggesellschaft geriet in finanzielle Turbulenzen. Wie ist es dem „ Stralsund“-Flieger in seinem ersten Jahr ergangen? Jörg Waber, Pressesprecher der Lufthansa: „Die Maschine fliegt grundsätzlich von Frankfurt und München Kurz- und Mittelstreckenziele an.“ Als Kurzstrecke gelten laut Gastrechteverordnung der EU Strecken bis zu 1500 Kilometern Länge, was alle innerdeutschen Verbindungen einschließt. Die Distanz der Mittelstrecke liegt laut EU zwischen 1500 und 3500 Kilometern. Die Reichweite der „ Stralsund“ beträgt 3200 Kilometer.

Jedoch ist der A 320 zurzeit am Boden, „wegen der aktuellen Lage“, begründet Waber. „Noch steht nicht fest, wann der nächste Flug sein wird.“ Sollte die knapp 40 Meter lange Maschine wieder abheben und sollten dann auch noch die Verordnungen so sein wie jetzt, würden in dem Flieger wieder alle Sitzplätze verkauft werden. Die Gäste müssten dann wie in anderen öffentlichen Verkehrsmitteln auch eine Maske tragen.

„Patenschaften haben bei der Lufthansa Tradition“, erklärt Waber, wieso der Airbus „ Stralsund“ heißt. „Im Jahr 1960 wurde erstmals eine Maschine getauft. Dabei stand für die Lufthansa der Gedanke, die Verbundenheit zum Heimatstandort Deutschland jenseits der großen Drehkreuze und Standorte auch in die Regionen zu tragen, woher ein Großteil der Passagiere und Mitarbeiter kommt.“ Je größer das Flugzeug, desto größer auch die Patenstadt oder das -bundesland.

„ Stralsund “ fliegt seit 1992

Ist ein Ort einmal in den Kreis der Paten aufgenommen, bleibt er darin. Wenn die ursprünglich getaufte Maschine aus der Lufthansa-Flotte ausscheidet, geht der Name auf ein neues Flugzeug über. So war es auch hier. Die Taufe der ersten „ Stralsund“ war am 8. Oktober 1992 in Frankfurt.

Von Kai Lachmann