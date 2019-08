Prohn

Der SV Prohner Wiek führte am Wochenende das 21. Reit- und Springturnier durch (die OZ berichtete bereits gestern). Das Hauptspringen fand allerdings erst am Sonntagnachmittag statt. Es war ein Springen der Mittelschweren Klasse mit einem Stechen bei fehlerfreien Ritten. 15 Reiter- und Pferdpaare hatten genannt und wollten um den Preis des Amtes Altenpleen kämpfen.

Dazu hatte Parcours-Chef Gerold Füsting einen ansprechenden Umlauf aufgebaut. Schon der erste Reiter blieb fehlerfrei. Auch der zweite Starter blieb fehlerfrei, und das Stechen war perfekt. Nun hieß es, dass eine Nullrunde notwendig ist, um ganz vorne mitzumischen. Die Leistungsdichte war enorm hoch, so dass am Ende des Umlaufes zehn Reiter fehlerfrei blieben und ins Stechen kamen.

Die Ersten blieben auch im Stechen fehlerfrei, so dass jetzt auch noch eine sehr gute Zeit geritten werden musste, um am Ende die gelbe Schleife zu bekommen. Frank Zeller vom Reitverein Stralsund und Anne Wejda vom RV Barth hatten Pech und rissen gleich den ersten Sprung im Stechen, sie konnten die Runde in Ruhe zu Ende reiten und beendeten die Stechrunde mit jeweils vier Fehlern.

Ansonsten war es an Spannung kaum zu überbieten, was die Zuschauer sahen. Sieben Reiter blieben auch im Stechen fehlerfrei, und das in einem M-Springen, Leistung auf höchsten Niveau... Anders gesagt: Im Umlauf null Fehler, im Stechen eine Nullrunde waren kein Garant, platziert zu werden.

Dann kam der letzte Starter im Stechen. Christoph Lanske wusste, was die anderen vorgelegt hatten und setzte alles auf eine Karte und ritt richtig zu. Am Ende gewann er mit über zwei Sekunden Vorsprung den Preis des Amtes Altenpleen. Die Turniersprecherin Britta Papendorf sagte nur: „Wie so oft: Die Letzten werden die Ersten sein!“

Ergebnis im Stechen:1. Christoph Lanske auf Chaleen, RV Dersekow, 0 Fehler, 31,62 Sekunden;2. Hannes Prehl auf Chantal, RV Altkamp, 0 Fehler 33,71 Sekunden;3. Dirk Duffner auf Catokis Landadel, RV Riems, 0 Fehler, 34,70 Sekunden;4. Lars Köhler auf Sakura Mai, RV Miltzow, 0 Fehler, 35,16 Sekunden;5. Julia-Marie Knospe auf Santendra, RV Wusterhusen, 0 Fehler, 35,87 Sekunden.

Alle Turniersieger auf einen Blick:A-Springen: Christoph Lanske auf Kashew, RV Dersekow;E-Dressur: Celina Marie Volkmann auf Santiago, RV Altenpleen;A-Springen: Henning Osterloh auf Cesana, RV Vietgast;A-Dressur: Stella Baranowski auf Goldkind, RV Wöpkendorf;A-Springen: Ralf Bäsell auf Contador, RV Miltzow;A-Dressur: Stella Baranowski auf Goldkind, RV Wöpkendorf;L-Springen: Robert Bartelt auf Landstreicherin, RV Marlow;L-Springen Hannes Prehl auf Goldi, RV Altkamp;A-Springen: Paulin Gramenz auf Greta, RV Dubnitz;M-Springen: Paulin Gramenz auf Funny, RV Dubnitz;A-Dressur: Anne Braun auf Wilkinson, RV Altkamp;L-Dressur: Ann-Christin Mehl auf Domino, RV Zingst;A-Springen: Henning Osterloh auf Cesana, RV Vietgast;L-Dressur: Ann-Christin Mehl auf Domino, RV Zingst;A-Springen: Luzie Schwinge auf Balouberta, RV Dersekow;L-Springen: Robert Bartelt auf Landstreicherin, RV Marlow;M-Springen: Christoph Lanske auf Chaleen, RV Dersekow;Führzügelwettbewerb: Lara Paukert auf Casanova, RV Miltzow;E-Dressur: Celina Marie Volkmann auf Santiago, RV Altenpleen;Springwettbewerb: Lea-Serena Schmidt auf Parys, RV Stralsund;Stilspringwettbewerb: Nele Wunderberg auf Gwyneth, RV Nielitz;Springreiterwettbewerb: Mia Marit Puvogel auf Luna, Mo RV Trent.

Ingolf Dinse