MS „Hamburg“ grüßte in Stralsund „Brückenläufer“ 

Stralsund

So hat es der Auslaufsong noch in Kiel versprochen. Schon am Abend zerschlugen sich erste Hoffnungen: „Der Hafen Rönne auf Bornholm“, so verkündete es die Kreuzfahrtdirektorin, „ist wegen starkem Südwestwind gesperrt worden“. Enttäuschung machte sich bei vielen der 330 „Hamburg“-Gäste breit, hatten sie sich „doch schon so auf die dänische Insel gefreut“. Die Rettungsübung mit hautnahen Kontakten – Abstandsregeln hin oder her – wurde um so ernster genommen. Als jemand wegen fehlender Maske in seine Kabine zurückgeschickt wurde, fehlte dann doch jedes Verständis: „Untergang nur mit Maske, oder wie?“

Während der nächtlichen Überfahrt briste es noch kräftig von achtern auf, aber das Ausweichziel Kopenhagen stand unumstößlich fest. „Mal sehen“, meinte einige Skeptiker, „wie´s jetzt weitergeht, ob Stralsund jetzt auch noch gestrichen wird“. Andere wiederum gaben sich gelassen und meinten: „Eine Kreuzfahrt im Herbst ist immer gut für Überraschungen, gerade vom Wetter her“.

Der Tag in Kopenhagen, ob organisiert oder frei laufend, zwischen Kleiner Meerjungfrau und Schloss und bei trockenem Wetter verlief planmäßig und zur Zufriedenheit aller.

Der Kapitän entschloss sich wegen der Wetterlage – „starker Seitenwind aus West und viel Verkehr“ - , zwei Stunden früher als geplant auszulaufen.

Kurzzeitig auf der Kippe

Gäste bestaunen die Sundlandschaft. Quelle: Peer Schmidt-Walther

Über Nacht rollte der 15.000-Tonner Kap Arkona entgegen, das um vier Uhr früh mit seinen Lichtblitzen die Kabinen streifte. In Lee von Rügen beruhigte sich die See und man konnte sich noch mal genüsslich in seiner Koje umdrehen. Für vier Uhr dreißig war der Lotse angekündigt worden. Aus einer Schlaffortsetzung wurde jedoch nichts mehr, bis das Handy bimmelte und sich Seelotse Jens Mauksch aus Stralsund meldete: „Für das große Schiff besteht bei diesem Wind ein Nachtfahrverbot, ihr könnt erst bei Sonnenaufgang gegen sieben Uhr in den Greifswalder Bodden laufen“. Das war auch Beginn der Frühstückszeit im „Palmgarten“ auf Deck sechs. Hinter einer grauen Wolkenwand schob sich eine glutrote Sonne an den Morgenhimmel. Die Frühaufsteher genossen das Spektakel mit einem Pott Kaffee und einem Glas Sekt, während sich an Steuerbord die Halbinsel Zudar als dunkler Schatten abzeichnete. Das Lotsenboot „Petermann“ brachte die beiden Stralsunder Lotsen Arndt Czepluch und Jens Hahn an Bord. Die Kreuzfahrtleitung informiert über Lautsprecher, dass diese Entscheidung erst sehr spät gefallen sei. Offenbar, wurde an Bord gemutmaßt, sind sich die verschiedenen Behördenvertreter nicht einig gewesen. Mit anderen Worten: Der Anlauf stand kurzzeitig auf der Kippe.

Allmählich füllten sich die Außendecks mit Seh-Leuten, denn die Langschläfer merkten, dass die Schiffsdiesel immer noch liefen. Um so überraschter waren sie, als sie die Sundlandschaft wie einen Film an sich vorüberziehen sahen. Das Frühstück wurde zum Brunch verlängert, denn wegen der um zwei Stunden verspätet begonnenen Landausfluge gab´s kein Mittagessen – wohl aber die Empfehlung: „Packen Sie sich was ein für unterwegs!“

Verspätung positiv gesehen

Stralsund voraus: MS Hamburg vor der Insel Dänholm. Quelle: Peer Schmidt Walther

Für zehn Uhr war jetzt das Einlaufen in der Hansestadt geplant. Einige hatten OZ-online gelesen. Darin die Ankündigung, dass es für den Erstanlauf der „Hamburg“, die auch gleichzeitig das größte Kreuzfahrtschiff ist, das jemals in Stralsund angelegt hat, ein „großer Bahnhof“ geplant wäre. „Die Fahrt allein durch den Sund ist schon ein besonderes Erlebnis“, hörte man von vielen Relingsguckern, derweil eine Rotte mecklenburgische „Glücksvögel“, also Kraniche, trompetend wie zum Empfang übers Schiff hinwegrauschten. Bis die hellblaue Schiffbauhalle samt Rügenbrücken-Spargel von Ferne - über die Baumwipfel gesehen - „etwas Größeres“ ankündigte. „Man sollte dies Verspätung positiv sehen“, waren die meisten Gäste überzeugt, „denn im Dunkeln wär nur gut Munkeln gewesen, ohne was zu sehen von dieser tollen Landschaft!“ Mit diesem Pfund kann Stralsund durchaus um weitere Anläufe werben.

Als schließlich Steinort, die letzte Ecke des Sunds auf Drigge, gerundet war, präsentierte sich die Hansestadt in voller Breitseite. Die Stunde der Handyfotografen.

MS Hamburg grüße Brückenläufer

Mit einer eleganten Backbord-Drehung, aber wegen schwacher maschineller Rückwärtsleistung schwerfällig, legte sich die „Hamburg“ an die sauber hergerichtete Pier. Der Kapitän ließ das Typhon dreimal losdröhnen zur Begrüßung, die auch die Rügenbbrückenläufer vernehmen mussten. Neben einem Großaufgebot an Polizei war auch das städtische „Empfangskomitee“ angerückt: in Gestalt von Hafenkapitän Alexander Meinke, der ein Stadtwappen für die Ernstanlauplaketten-Wand und für die Brücke eine rote Tischflagge überreichte. Ein „großer Bahnhof“ musste, so informierte OB Alexander Badrow vom Rügenlauf bedauernd per Telefon, „coronabedingt ausfallen“.

Schließlich füllten die Gäste ihre Ausflugsbusse, darunter zwei „Stralsunner“, die sie direkt vom Schiff auf die Insel brachten. Andere hatten eine Stadtführung gebucht oder zogen mit dem Gratis-Shuttlebus bei wechselnder Wetterlage bis 15 Uhr auf eigene Faust los, denn um 16.30 sollte das Auslaufen starten.

Eine Kielerin meinte abschließend: „Schön, diese ´Das Gute liegt so nahe`-Kreuzfahrt sozusagen vor der Haustür antreten zu können, und ich lern´ dadurch erstmals unsere Patenstadt kennen“.

Von Peer Schmidt-Walther