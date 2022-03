Stralsund

Mit Sorgen blickt Kapitän zur See Oliver Jülke, Kommandeur der Marinetechnikschule (MTS), auf den Krieg in der Ukraine. Denn in Parow verantwortet der Militär die Ausbildung junger Rekruten, auf die künftig ganz andere Herausforderungen zukommen könnten als bisher. Die OSTSEE-ZEITUNG sprach mit Jülke über den Ukraine-Konflikt und über die Ausbildung an der MTS.

OSTSEE-ZEITUNG: Wie bewerten Sie Russlands Krieg mit der Ukraine?

Oliver Jülke: „Der Angriff auf die Ukraine bedeutet sicher eine Zäsur für die internationale Friedensordnung. Die Marinetechnikschule verfolgt die militärischen und politischen Entwicklungen sehr aufmerksam, gleichwohl ist die Schule derzeit noch nicht unmittelbar von den Ereignissen betroffen. Wir konzentrieren uns daher weiter auf unseren Kernauftrag: durch eine fundierte Ausbildung unserer Soldaten einen zuverlässigen Beitrag zur Sicherstellung der personellen Einsatzbereitschaft der Flotte zu leisten. Die MTS hat sowohl den Landkreis als auch die Hansestadt Stralsund in Amtshilfeeinsätzen bei der Bewältigung der Corona Pandemie unterstützt und wird dies nach entsprechenden Entscheidungen der in der Bundeswehr zuständigen Stellen auch bei weiteren Krisen im Rahmen des Möglichen leisten.“

Die Marinetechnikschule mit Hafen in Parow. Quelle: Peer Schmidt-Walther

Was lernen die Soldaten an der MTS?

Neben der militärischen Grundausbildung kann man die Trainings an der MTS unter den Oberbegriffen Basis- oder Berufs-, Fach- und Systemausbildung zusammenfassen. Insgesamt werden an der MTS 180 verschiedene Trainingstypen in rund 500 Durchgängen pro Jahr angeboten. Die Trainingsdauer reicht dabei von wenigen Tagen in der Atemschutzgeräteträgerausbildung bis zu 24 Monaten in der Technikerausbildung der angehenden Offiziere des militärfachlichen Dienstes. Ein wesentlicher Schwerpunkt unserer Arbeit ist sicher die Fachausbildung in den verschiedenen technischen oder techniknahen Verwendungsreihen, vom Seemännischen Dienst über Schiffs- und Waffentechnik bis zur Elektronik und IT. Einen weiteren Schwerpunkt bildet aber auch die zivilberuflich anerkannte Aus- und Weiterbildung der zukünftigen Gesellen, Facharbeiter und Meister in verschiedenen Berufsbildern von der Feinwerkmechanik über den Elektroniker für Betriebstechnik bis zum IT-Systemelektroniker, wobei diese Auswahl nur einen Teil unseres Ausbildungsspektrums darstellt.

Was macht die Aus- und Weiterbildung an der MTS unter allen Bundeswehrschulen so besonders?

Moderne Technik wird in der Ausbildung eingesetzt. Quelle: Peer Schmidt-Walther

Einen Großteil der Ausbildung können wir mit eigenen Kräften durchführen. Dies erlaubt es uns die Auszubildenden bis zum Abschluss eng zu begleiten. Am Herzen liegt mir aber besonders unsere Fachschule der Marine für Technik. Eine durch das Land MV anerkannte staatliche Ersatzschule. Hier führen wir unsere angehenden Offiziere des militärfachlichen Dienstes bis zum Abschluss als staatlich geprüfter Techniker – oder des gültigen Qualifikationsrahmens bis zum Bachelor Professional – in den Fachrichtungen Maschinen- und Elektrotechnik. Komplettiert wird unser Ausbildungsangebot für die Truppe durch Trainings in vielen anderen Bereichen wie zum Beispiel der Bootsaussetzvorrichtungen, Kranausbildung oder Höhenrettung.

Welchen Herausforderungen muss verstärkt in Zukunft begegnet werden?

Die zunehmende Komplexität der schwimmenden Waffensysteme der Marine aber auch gesellschaftliche Trends wie Distanz- oder lebenslanges Lernen müssen und sollten sich in der Ausbildungslandschaft und natürlich auch an der MTS abbilden. Bereits vor einiger Zeit angestoßen, aber sicher durch die Corona Pandemie beschleunigt, haben wir umfangreiche Vorbereitungen getroffen, um perspektivisch geeignete Ausbildungsinhalte auch im Rahmen von E-learning vermitteln zu können. Unter dem Stichwort „Lebenslanges Lernen“ gibt es darüber hinaus erste Überlegungen für den Aufbau einer Seminarlandschaft, die zukünftig den Offizieren und Unteroffizieren an bestimmten Karrierepunkten, z.B. beim Wechsel von Bord- zu Stabsverwendungen, Weiterbildungsangebote unterbreiten soll, um den Umstieg insgesamt zu erleichtern.

Grundausbildung auf dem eigenen Gelände. Quelle: Peer Schmidt-Walther

Wie sieht die Ausbildung in Bezug auf die Waffensysteme aus?

Das können wir teils an Originalanlagen ausbilden oder behelfen uns einer entsprechenden Simulationsumgebung. Auch hier wird immer digitaler gearbeitet. Mit Blick zum Beispiel auf die neue Fregatte F126 wird tendenziell die Simulation bis hin zu ’Virtual Reality’ einen breiteren Raum einnehmen.

Welchen Wert hat das Umfeld der Schule für den Standort Stralsund?

Stralsund hat eine sehr lange Marinegeschichte, die sich bis auf die Anfänge der preußischen Marine Anfang des neunzehnten Jahrhunderts und die sogenannte „Paulskirchenflotte“ 1848 zurückführen lässt. Die Tradition der Stationierung von Teilen einer demokratischen Marine in der Hansestadt Stralsund wird heute durch die Marinetechnikschule fortgeführt. Auch wenn das Gelände der Marinetechnikschule rein formal nicht zum Gebiet der Stadt, sondern zur Gemeinde Kramerhof gehört, gibt es seit Gründung der MTS enge Beziehungen zwischen Stadt und Schule und natürlich auch zwischen Landkreis und Schule. Im Jahr 2013 hat die Stadt konsequenterweise die Patenschaft über die Marinetechnikschule übernommen. Gelebt wird die Verbindung insbesondere durch die gegenseitige Unterstützung. So stellt uns die Hansestadt ihre städtische Infrastruktur für die Vereidigung unserer Rekrutinnen und Rekruten oder bereits zweimal für die sehr erfolgreiche Durchführung des Tages der Bundeswehr zur Verfügung. Und wir als MTS unterstützen mit dem freiwilligen Engagement unserer Soldatinnen und Soldaten den Zoo, das Marinemuseum auf dem Dänholm oder die Durchführung von Sportveranstaltungen. Ich kann sagen, dass wir uns hier sehr zuhause fühlen.

Welche Stationen Jülke bei der Marine durchlaufen hat Oliver Jülke ist 1984 in die Deutsche Marine eingetreten. Die ersten fünf Jahre hat er im Bereich der elektronischen Kampfführung auf Schnellbooten und Fregatten gedient. Nach seiner Übernahme zum Offizier und dem Studium des Maschinenbaus wechselte er in den Bereich der Schiffstechnik und durchlief Verwendungen als Elektrotechnik- und Antriebsoffizier auf Fregatten der Klasse F122 bis hin zum Schiffstechnikoffizier der Fregatte „Augsburg“. Neben dem Einsatz als Ausbildungsoffizier in der Seeausbildung am damaligen Ausbildungszentrum Schadensabwehr in Neustadt, als Haushaltsreferent im Führungsstab der Marine des BMVg und der Admiralstabsausbildung am Naval War College der US Navy in Newport/Rhode Island bildeten insbesondere die Verwendungen im Bereich der Personalentwicklung der Offiziere in Köln einen weiteren Schwerpunkt seiner Laufbahn. 2014 übernahmer dann die Aufgaben des Gruppenleiters MUKdo I A und damit die Verantwortung für die Instandsetzung der Schiffe, Boote und Landanlagen der Marine. Seit September 2018 führt er die Marinetechnikschule als Kommandeur.

