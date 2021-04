Parow

Spendenaktionen stehen in Corona-Zeiten unter einem schlechten Stern. Denn ob Weihnachtsmarkt oder Sammlungen in Sport und Kultur oder Heimatpflege, die Absage von Veranstaltungen macht es natürlich schwer, den Spendern für ihr Geld etwas zu bieten.

Vergeblich hatten die Stralsunder so zu Weihnachten auf den Marinepunsch gehofft. Null Chance auf den Genuss des edlen, roten Tropfens. Und doch wurde in der MTS im Auftrag der Interessengemeinschaft der Unteroffiziere produziert und abgefüllt. 1100 Flaschen fanden schnell freudig-durstige Abnehmer – in der Direktvermarktung der Marinetechnikschule.

Über 5000 Euro für soziale Zwecke

Die erzielte Gesamtsumme von 5671 Euro geht an bedürftige Einrichtungen der Umgebung und an die Patengemeinde. „Die Stralsunder Obdachlosenunterkunft erhält einen Scheck über 3371 Euro. Mit dieser Finanzspritze werden sie einige Umbaumaßnahmen durchführen. Es wird eine kleine voll ausgestattete Wohngruppe eingerichtet, die nutzen dann geeignete Bewohner, um den Start in ein selbstständiges Leben zu üben“, erklärt Nicole Kubsch, in der MTS für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich.

Scheckübergabe an der MTS nach dem Punschverkauf: Obdachlosenunterkunft und Verein „Strelakids“ können sich über eine finanzielle Zuwendung freuen. Quelle: Nicole Kubsch

Verein „Stralsunder Kids“ bekommt 1500 Euro

Weitere 1500 Euro gehen an den Verein „Stralsunder Kids“. Sie benötigen das Geld für die Geschenke, die zu den üblichen Festtagen wie Schulanfang, Weihnachten oder Ostern für die Kinder gekauft werden. Derzeit werden dort etwa 130 Kinder betreut. „Und die restlichen 800 Euro gehen an die Patengemeinde in Vilshofen und die dort ansässige Franz-Xaver-Eggersdorfer-Schule“, berichtet Stabsbootsmann Nicole Kubsch nach der internen Übergabe in der MTS.

Und auch bei der jährlichen Aktion des Volksbundes für die Kriegsgräberfürsorge blieb an der Marinetechnikschule in Parow nur eins: Die Büchse konnte nur in der Kaserne rumgereicht werden.

Über 2000 Euro für Kriegsgräberpflege

Umso mehr können die Soldaten stolz sein, dass trotzdem 2175 Euro zusammenkommen sind. „Unter diesen Umständen ist das ein Top-Ergebnis“, sagt der Geschäftsführer des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge in MV, Karsten Richter, letzte Woche bei seiner Stippvisite in Parow, und schiebt hinterher: „Das ist das beste Ergebnis bundesweit, damit war in diesem Krisenjahr wirklich nicht zu rechnen. Mit den über 2000 Euro hat die MTS, die sonst immer auf Platz 2 lag, das in den vergangenen Jahren führende Panzergrenadier-Bataillon abgehängt.“

Aktion in Lettland fiel wegen Corona aus

„Ja, das war schon ein besonderes Jahr. Vor allem die Weihnachtsmärkte mit unserem Marinepunsch haben gefehlt“, erklärt Kapitän zur See Oliver Jülke, warum man an die 3800 Euro aus dem Vorjahr unter Corona-Bedingungen nicht rangekommen ist. Wie der Kommandeur der MTS betont, sieht er das Militär gerade in puncto Kriegsgräber-Pflege in der Verantwortung. Viele Aktionen, zum Beispiel an der großen Kriegsgräberstätte in Lettland, seien aber wegen der Pandemie ausgefallen.

Gedenken an die Opfer des Krieges

Bei der kleinen Ehrung in der Marinetechnikschule (die Veranstaltung im Schweriner Schloss mit 150 Ehrengäste konnte wegen Corona natürlich nicht stattfinden) waren sich die Anwesenden einig: Bei der Kriegsgräberfürsorge handelt es sich nicht um eine Huldigung des Militarismus, sondern um eine Mahnung, wohin Kriege führen können. „Und es geht darum, der Opfer von Kriegen zu gedenken“, sagt der Kreisvorsitzende des Volksbundes, Thomas Reichenbach, der selbst noch vor ein paar Jahren in Parow gedient hatte.

Ehrenplakette in Gold für MTS

Als Anerkennung für das besondere Engagement um die Kriegsgräberfürsorge überreichten Karsten Richter und Thomas Reichenbach die Ehrenplakette des Volksbundes in Gold. Und zwar an Oberstabsfeldwebel Ronald Büchner, Oberstabsbootsmann Thomas Hector, und Oberstabsgefreiten Sebastian Woitschach.

Für das Spenden-Engagement wird die MTS von Volksbund-Geschäftsführer Karsten Richter (l.) und Kreis-Chef Thomas Reichenbach (3.v.l.) geehrt. Urkunden und Ehrenplakette in Gold für Sebastian Woitschach, Thomas Hector, Ronald Büchner und Kommandeur Oliver Jülke (v.l.). Quelle: Ines Sommer

Ob Volksbund, MTS-Führungsetage oder die Soldaten, die den leckeren Glühwein nach Geheimrezept herstellen – sie alle hoffen, dass in der nächsten Saison wieder alles normal läuft. Und dann sieht man sich – spätestens am MTS-Glühweinstand am Apollonienmarkt.

Von Ines Sommer