Nach Corona-Ausbrüchen in Heimen - Impfpflicht für Pflegepersonal in MV geplant: So reagieren die Pflegeeinrichtungen

Landes-Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) hat eine Impfpflicht für Beschäftigte von Pflegeeinrichtungen gefordert. Derzeit sind etwa 75 Prozent der Pflegekräfte geimpft, an einigen Einrichtungen sind es deutlich weniger. Die OZ hat Pflegedienste gefragt, was sie davon halten.