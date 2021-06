Barth

Die Badestelle Glöwitz liegt versteckt in der Nähe von Barth. Wer noch nie dort war, muss aufmerksam auf den schmalen Straßen sein, um sie zu finden. Ein bisschen Strand, viel Schilf und ein schmaler Zugang zum Barther Bodden.

An dieser Stelle gibt es am Freitag das Eröffnungskonzert der Konzertreihe „Naturklänge“: zehn Konzerte „mit besonderer Musik an besonderen Orten“ auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und im Hinterland, bis in den September hinein. „Wir hatten noch nie in der 20-jährigen Geschichte der ,Naturklänge‘ so viele Konzerte“, sagt Lutz Gerlach, Künstlerischer Leiter der „Naturklänge“.

Zum ersten Mal ist die Badestelle Bart-Glöwitz als Konzertort dabei, zum zweiten Mal die beiden Künstlerinnen von „Fjarill“. Nachdem sie vor drei Jahren in Dierhagen auf der Bühne standen, sagten sie nun als „Opener“ sofort zu. Kammermusikalischer Folk-Pop an frischer Luft.

„Das hat schon einen Reiz, in der Natur zu spielen“, sagt Hanmari Spiegel (Violine & Gesang). Die Südafrikanerin lebt seit 21 Jahren in Deutschland. Zusammen mit der Schwedin Aino Löwenmark (Piano & Gesang) hat sie gerade wieder eine CD herausgebracht.

„Die Akustik ist draußen ein großes Thema“, berichtet Hanmari Spiegel. Es gebe nicht so viel Resonanz wegen fehlender Wände, es klinge absolut anders, so die 47-Jährige. Bäume rauschen, Wasser plätschert, Vögel zwitschern. Hinzu kommen die Lichtverhältnisse des Himmels. „In Dierhagen hatten wir in der Dämmerung viele kleine Fliegen am Mikrofon“, erzählt lachend die Sängerin. Ein paar habe sie bestimmt im Mund gehabt.

Neu ist, dass das Festival ein Motto hat: Begegnungen. „Begegnungen sind wegen der Corona-Einschränkungen wichtig geworden“, sagt Lutz Gerlach. Treffen von Klängen, Publikum, Musikern und Natur.

Von Weltmusik bis Pop

Der Pianist und Komponist aus Ahrenshoop ist von Anbeginn künstlerisch verantwortlich für das Event und stellt die Programme zusammen. Auffällig: Jedes Jahr „gräbt“ er neue Interpreten aus und bedient dabei eine Breite an Musikrichtungen, die selten derart kompakt in solch einem Rahmen angeboten werden. Von Klassik bis Weltmusik, von Jazz, Blues, Rock bis Swing. Oft sind es Mischformen, die sich stilistisch der Zuordnungen entziehen.

Der Künstlerische Leiter der Konzertreihe "Naturklänge", Lutz Gerlach Quelle: Klaus Amberger

Hinter dem Projekt steht der Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst. Nicole Paszehr, Amtsleiterin bei der Stadt Barth sagt: „Wir haben tolle Orte, nicht nur in der ersten Reihe an der Küste, sondern auch in der zweiten und dritten – von den Konzerten profitiert eine ganze Region, die über super Entwicklungspotenziale verfügt.“

Zu den Hygiene-Vorschriften meint Lutz Gerlach, dass man bereits aus dem vergangenen Sommer Erfahrungen gesammelt hätte: Stühle werden zum Beispiel in Zweiergruppen aufgestellt. Es würden die jeweils aktuellen behördlichen Bestimmungen für Veranstaltungen gelten. „Ich bin happy, dass bis jetzt wegen Corona kein Konzert abgesagt werden muss“, sagt Lutz Gerlach coronagenervt, aber erleichtert.

Zwischen den Vogelpark-Bewohnern in Marlow

So können die Musiker kommen. Nach Klockenhagen, Starkow, Zingst, Eixen, Barth-Glöwitz, Dierhagen, Ahrenshoop, Marlow, Wieck oder Hessenburg. Auf dem Eixener See werden beispielsweise zwei Pianisten auf dem See spielen, im Vogelpark Marlow heißt das Programm „Music for birds“. Gerlach erinnert daran, dass Vögel die Musiker unter den Tieren sind. So habe man, etwa zu Tschaikowskis „Die Lerche“, vermutlich originale Hintergrund-Töne aus den Vogel-Volieren.

An der Badestelle Barth-Glöwitz wird „Fjarill“ Texte in Schwedisch, Afrikaans und Deutsch singen. „Die Lieder haben oft mit der Natur zu tun, mit den einfachen, kleinen Dingen, mit der Zeit, wir singen über die Sehnsucht und das Heimkommen“, sagt Hanmari Spiegel.

Konzerte & Termine 25. Juni (Freitag), 20 Uhr, Badestelle Glöwitz am Barther Bodden, Eröffnungskonzert mit „Fjarill“ – Aino Löwenmark (Piano & Vocal) aus Schweden, Hanmari Spiegel (Violine & Vocal) aus Südafrika, in Begleitung von Jazz-Drummer Jürgen Spiegel, Musikstile: Folk, Pop, Jazz, Klassik 10. Juli (Samstag), 19 Uhr, Pfarrgarten Starkow, Sommerreise mit dem Ensemble Harmonic Brass (Trompeten, Horn, Posaune), selbst arrangierte Musik aus aller Welt von Klassik bis Gegenwart 15. Juli (Donnerstag), 20 Uhr, Kurpark Zingst, „Wir hatten was mit Björn“ aus Bochum (Kontrabass, Posaune, elektronische Sounds, Gesang), Popmusik und Jazz 22. Juli (Donnerstag), 20 Uhr, Gutspark Hessenburg, Dave Goodman aus Kanada und Lutz Gerlach (Westerngitarre und Piano), Dave Goodman spielt die erste Halbzeit solo eigene Songs und Coverversionen u. a. von Jimi Hendrix oder B. B. King 27. Juli (Dienstag), 20 Uhr, Freilichtmuseum Klockenhagen, Marina & The Kats (Quartett aus Österreich), Musikstil: Neoswing 29. Juli (Donnerstag), 20 Uhr, Hafen in Wieck auf dem Darß, Duo Cayoux, Annika Bosch (Vocal) und Marcel Sieger (Bass, Multitask & Electronics) aus Weimar, eigene und gecoverte Songs u. a. von Beyonce, Portishead 4. August (Mittwoch), 20 Uhr, Eixener See in Eixen, Swimming Piano mit Michéle Gurdal aus Belgien und Frank Wasser, u. a. mit Beethovens Mondscheinsonate sowie Werken von Mozart, Debussy und Bach 11. August (Mittwoch), 20 Uhr, Hafen Dierhagen/Dorf, Fee & Band (Singer & Songwriterin), Musikstil: Neo-Hippie 27. August (Freitag) – nicht wie ursprünglich angekündigt am 21. August!, 20 Uhr, Vogelpark Marlow, Ensemble Son Naturel (Piano, Flöte, Cello, Tenor), u. a. mit Werken von Tschaikowski 4. September (Samstag), 18 Uhr, Hohes Ufer bei Ahrenshoop, Rossini Strings und Lutz Gerlach & Ulrike Mai (Streichquartett, Piano), u. a. Werke von Strauss, Rossini, Dvorak sowie eigene Kompositionen Internet: www.naturklaenge.net Tipp: Eine Decke, Regenschirme und Mückenspray sind mitunter für die Konzerte hilfreich. Bitte darauf einrichten, dass Sitzgelegenheiten auch Strohballen und Gartenbänke sein können.

„Wir wissen aber noch nicht, ob wir mit einem zarten oder knalligen Stück das Konzert beginnen.“ Das entscheidet sich vielleicht erst beim „ausgiebigen Soundcheck“. „Wir müssen erst einmal ein Gefühl für den Ort bekommen.“ Oft würden sie auch beim Konzert die Set-List verändern. „Jedes Konzert ist ein Erlebnis für sich und lebt vom Zusammenspiel mit dem Publikum und, bei den Naturklängen – was für ein schönes Wort –, mit den Naturklängen.“

Von Klaus Amberger