Rostock

Der Mangel an bezahlbaren Wohnungen in MV spitzt sich zu. Laut einer Studie des Instituts Empirica zählt die Nachfrage nach freien Mietwohnungen auf dem Rostocker Immobilienmarkt zu den höchsten bundesweit. Lediglich in Leipzig und im Kreis Vechta (Niedersachsen) müssen Mieter noch länger suchen – weit vor Metropolen wie München, Berlin und Hamburg.

Der Krieg in der Ukraine könnte die angespannte Situation noch weiter anheizen, warnt Peter Hitpaß vom Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW). Tausende Flüchtlinge, die zurzeit noch in Notunterkünften untergebracht sind, „werden demnächst ebenfalls eine Wohnung suchen“, sagt der Experte. Das Problem: Es gebe so gut wie keine freien Quartiere mehr.

Fast kein Leerstand mehr bei Mietwohnungen

Die Leerstandsquote bei den kommunalen Vermietern und Genossenschaften mit ihren 274 000 Wohnungen in MV liegt laut VNW mit fünf Prozent nur knapp über der natürlichen Fluktuation, die durch Umzüge und Sanierung entsteht. Besonders angespannt sei der Wohnungsmarkt in Rostock, Schwerin, Stralsund und Greifswald. In vielen Städten unterschreiben verzweifelte Mieter bereits Verträge für Wohnungen, „die bisher nur auf dem Reißbrett existieren“.

Nach Angaben des Verbands bremsen Bürokratie und Auflagen für klimafreundliches Bauen die nötige Neubauoffensive und treiben die Mieten in die Höhe. Nettokaltmieten unter „13, 14 Euro sind kaum möglich“, erklärt Peter Hitpaß. Das Ziel der Berliner Ampel, bundesweit jährlich 400 000 neue Wohnungen zu schaffen, hält er für unrealistisch.

Warum gibt es eine Knappheit an Wohnungen?

Um die nötige Neubauoffensive auf den Weg zu bringen, müsste zudem die Bürokratie beschleunigt werden, meint Christoph Meyn, Präsident der Architektenkammer MV. Viele Bauämter seien „nicht mutig genug“. Die Verwaltungen sollten sich nicht auf ihre Prüfaufgaben zurückziehen, sondern „Ermöglichungsbehörde“ sein.

Kommentar zum Wohnungsmarkt in MV: Bauämter sollten Neubau ermöglichen – nicht verhindern

Laut Architektenkammer kommt es in MV vor, dass Bauherren ein Jahr auf die Baugenehmigung für ein Mehrfamilienhaus warten müssen. Nach den gesetzlichen Vorgaben müsste das bereits nach einem Vierteljahr geschehen, bei einem gültigem Bebauungsplan sogar nach einem Monat. Meyn sagt, er kenne Fälle, bei denen sich Investoren ganz zurückzogen, weil sie zu lange auf die Genehmigung warten mussten. Lange Wartezeiten machen die Projekte schwer kalkulierbar, weil in der Zwischenzeit die Baukosten steigen.

Wohnungsverband fordert mehr Personal in den Bauämtern

Der Norddeutsche Wohnungsverband fordert mehr Personal in den Bauämtern, um die Verfahren zu beschleunigen. In Schwerin können die Anträge seit einiger Zeit auch digital eingereicht werden. Die Erfahrungen damit seien durchweg positiv. In Rostock, das sich als „Smile City“ für digitale Verwaltung einsetzt, ist das bisher noch nicht möglich.

Nicht immer seien die Behörden für die Verzögerungen verantwortlich, heißt es im Landkreis Ludwigslust-Parchim. „Das ist Wegschieben der Verantwortung“, sagt Bauamtsleiter Andreas Wißuwa. Längst nicht alle Bauanträge seien vollständig, um bearbeitet werden zu können.

Von Julia Kaiser und Gerald Kleine Wördemann