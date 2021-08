Stralsund

250 Menschen stehen vor dem Werkstor der Stralsunder Werft in der Vormittagssonne und hören interessiert einem Redner nach dem anderen zu. Die IG Metall hatte zur Demo am Mittwoch aufgerufen. Titel: „Stralsund braucht die Werft“. Der Hintergrund dürfte jedem Stralsunder lange bekannt sein: Nachdem die „Crystal Endeavor“ am 10. Juni Stralsund verlassen hat, fehlt es an Arbeit. Zahlreiche Mitarbeiter sind in Kurzarbeit, knapp 300 seit Kurzem in einer Transfergesellschaft.

Neue Aufträge sind weiterhin nicht in Sicht. Und so versuchen es die Redner mit Durchhalteparolen. Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU): „Bleiben Sie optimistisch. Ein ,Weiter’ kann durchaus kommen.“ Thomas Würdisch, Stralsunder SPD-Landtagsabgeordneter: „Die Regierungsfraktionen stehen hinter euch. Wir wollen den Standort erhalten. Das machen wir mit euch gemeinsam.“ Ann-Christin von Allwörden (CDU), ebenfalls Landtagsabgeordnete: „Wir freuen uns, dass Sie die Motivation nicht verlieren. Wir kämpfen weiter, Sie kämpfen weiter und so erreichen wir am Ende auch das, was gewollt ist.“

Die IG Metall hofft mit der Belegschaft auf die Unterstützung aus der Politik. „Die AfD“, darauf weist Gewerkschaftsgeschäftsführer Guido Fröschke hin, „hat im Landtag gegen die Werften gestimmt.“ Quelle: Kai Lachmann

Badrow: „Ihr habt ein tolles Schiff gebaut“

Nur einer schlägt einen anderen Ton an – ausgerechnet Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU). „Das Hauptproblem ist, dass keine Kontinuität da ist. Ihr habt ein Top-Schiff gebaut, alle sind begeistert davon. Und dennoch ist nun ein Großteil der Arbeiter zu Hause.“ Entweder in Kurzarbeit oder in der neugegründeten Transfergesellschaft. Badrows Beitrag endet mit: „Ehrlich gesagt mache ich mir gerade richtig Sorgen.“

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Stralsunds Rathaus-Chef hatte in der Vergangenheit mehrfach gefordert, dass in seiner Stadt auch eine „Endeavor II“ gebaut werden solle, was Arbeit für mehrere Jahre bedeuten würde. Material im Wert von 36 Millionen Euro für ein zweites Schiff liegt bereits hier. Unklar ist aber neben der Finanzierung, ob ein neues Schiff nicht bei der Lloyd Werft in Bremerhaven gebaut wird. Sie gehört wie die Standorte in Stralsund, Rostock und Wismar ebenfalls zu den MV Werften.

Rumpf in Stralsund, Rest in Bremerhaven?

„Wir haben Informationen, dass in Bremerhaven Vorbereitungen laufen in Zusammenarbeit mit der dortigen Landesregierung, dass die ,Endeavor II’ da gebaut werden kann“, informiert Guido Fröschke von der IG Metall Stralsund Neubrandenburg. „Wir hoffen nur, dass die Geschäftsführung ihr Versprechen einhält, dass der Kasko (der fertige, schwimmfähige Rumpf – Anm. d. Red.) hier gebaut wird und die Endausrüstung in Bremerhaven läuft.“ Die Beschäftigten dort stünden ansonsten auch vor dem Aus. Medienberichten zufolge sind Gespräche zwischen dem Bremer Wirtschaftsressort und den MV Werften über mögliche Bürgschaften geplant.

Wie kommt das alles bei den Noch- oder Nicht-mehr-Beschäftigen an? „Auf mich wirkt es wie eine Wahlkampfveranstaltung“, meint eine Zuhörerin, die in der Konstruktion tätig, seit einem Jahr aber in Kurzarbeit ist. „Aber ich habe Hoffnung, dass es weitergeht.“ Ihre Kollegin, die in derselben Situation ist, fügt an, dass es zumindest gut sei, dass die Politiker Unterstützung zusagen. „Ohne sie geht es nicht. Am Ende sind es politische Entscheidungen.“ Beide freuen sich, dass sie hier Kollegen wiedertreffen. Denn ein Jahr Kurzarbeit sei lang. „Man hat wirklich alles zu Hause erledigt“, berichtet die eine und die andere nickt zustimmend.

„Bisher ging es immer irgendwie weiter“

„Ich habe gemischte Gefühle“, sagt einer der wenigen verbliebenen Mitarbeiter. „Wir können hier unseren Willen zeigen, dass es weitergehen soll. Das ist immer wichtig. Wenn es am Ende doch nichts wird, haben wir es zumindest versucht.“ So wie ihm geht es einem Kollegen aus der Elektrotechnik. „Ich bin nicht voller Zuversicht, aber auch nicht total pessimistisch. An den Jobs hier hängen viele weitere. Die Politik weiß das. Und bisher ging es immer irgendwie weiter.“

Einige Stralsunder Mitarbeiter, die zurzeit in Wismar eingesetzt sind, kamen im fotogenen Trabbi vorgefahren. Quelle: Kai Lachmann

Vielleicht ist Offshore-Windkraft eine Lösung. Rico Kühlewind vom Stralsunder Zulieferer-Betrieb Task Engineering macht den Werftarbeitern zumindest Hoffnung: „Wir möchten, dass sämtliche Infrastruktur-Elemente, die für einen Offshore-Windpark benötigt werden, an diesem Standort gebaut werden können.“ Also etwa Schiffe oder Plattformen. Task Engineering setze sich dafür ein, dass Bedarf und Nachfrage zusammengebracht werden. „Wir sind in Verhandlungen mit Industrievertretern, um hier Projekte umzusetzen und an dieser nachhaltigen Entwicklung teilzunehmen. Wir glauben, dass das die Zukunft ist.“

Von Kai Lachmann