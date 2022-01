Meldet nach den MV Werften auch deren Eigner, Genting Hongkong, Insolvenz an? Das Unternehmen zieht diesen Schluss nach eigenen Aussagen in Erwägung. Zuvor hatte das Landgericht Schwerin verhindert, dass das Land MV einen vereinbarten Kredit über 78 Millionen Euro an den Tourismuskonzern auszahlen muss.