Stralsund

Rettung der Werften in drei Monaten? Während aus Sicht von Gewerkschaft, Betriebsrat und Belegschaft die Zukunft der Standorte in Stralsund, Rostock und Wismar offen ist, hat Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Mittwoch bei einer Gewerkschaftsdemo vor dem Werkstor in Stralsund überraschend einen konkreten Plan umrissen.

„Jetzt gilt es, mit dem Bund und mit Genting darüber zu verhandeln, die ‚Global II‘ zu bauen und die Finanzierung zu klären. Sie beläuft sich auf 1,5 Milliarden Euro. Außerdem ist der Landesregierung wichtig, dass die ‚Endeavor II‘ gebaut wird – und dass sie in Stralsund gebaut wird.“ Über beide Schiffe werde „im Paket“ verhandelt. „Das kann man nicht voneinander trennen“, so Glawe. „Das ist die Grundlage der weiteren Sicherung von Arbeitsplätzen in MV, um das maritime Herz schlagen zu lassen.“

Bürgschaften des Bundes, Eigenanteile des Eigners

Ziel seien Hermes-Bürgschaften des Bundes für die Finanzierung der Schiffe für die nächsten zwölf Jahre. Außerdem müsse Genting, der asiatische Mutterkonzern der MV Werften, die notwendigen Eigenanteile zur Verfügung stellen, um die Gesamtfinanzierung beider Schiffe zu gewährleisten. „Wenn Sie so wollen, geht es am Ende um zwei Milliarden Euro.“

Hintergrund: Das Luxuskreuzfahrtschiff „Crystal Endeavor“ wurde in Stralsund gebaut und hat die Hansestadt im Juni verlassen. Am deutlich größeren Kreuzliner „Global 1“ wird derzeit noch in Wismar gearbeitet. Das Schiff soll Mitte 2022 fertig werden. Nachfolgeaufträge gibt es bisher nicht. Aber laut Glawe könnten sie nicht mehr lange auf sich warten lassen, denn: „Die Verhandlungen beginnen in der dritten Augustwoche. Wir rechnen damit, dass wir in drei Monaten fertig sind.“

Ein realistischer Plan? Immerhin werden in zwei Monaten Bundestag und Landtag neu gewählt. Vorher ist Wahlkampf angesagt und danach beschäftigt sich die Politik wochen-, wenn nicht monatelang mit sich selbst, um neue Koalitionen auf die Beine zu stellen.

Einen gewichtigen Zweifel meldet der Wirtschaftsminister dann auch selbst an. Man wolle unbedingt noch in der alten Legislaturperiode mit den bisherigen Regierungen zum Ergebnis kommen. „Alles andere halten wir für relativ schwierig. Bei einem Wechsel in den Mannschaften müssten sich viele erst wieder einarbeiten.“

Von Kai Lachmann