MV Werften-Insolvenzverwalter: Interesse an Wismar und Rostock ist größer als gedacht

Wismar/Rostock

Der Insolvenzverwalter der MV Werften, Christoph Morgen, ist deutlich hoffnungsvoller, was den Verkauf der Standorte Wismar und Rostock angeht, als noch vor ein paar Wochen. Die Chancen seien besser als erwartet, so der Hamburger Anwalt bei einem Treffen mit der Gewerkschaft IG Metall am Dienstag in Wismar.

Zurzeit liegen mehrere unverbindliche Angebote vor – für den Wismarer Standort sollen alle aus der maritimen Branche, aus dem Schiffbau- und Offshore-Bereich, kommen. Gemutmaßt wird, dass die Kieler U-Boot-Werft Thyssenkrupp Marine Systems mit einem Kauf liebäugelt.

Linke lehnt Übernahme durch Kieler Werft ab

Die ist auf Jahre hinaus ausgelastet, baut zwei U-Boote für die deutsche und vier weitere für die norwegische Marine. Das Auftragsvolumen beträgt rund 5,5 Milliarden Euro. Bestätigt oder dementiert wird das weder vom Unternehmen noch vom Insolvenzverwalter, der immer wieder auf die Vertraulichkeitsklausel hinweist. Die soll verhindern, dass es unter den Interessen zu Preisabsprachen kommt.

Die Partei Die Linke lehnt eine Übernahme durch das Kieler Unternehmen ab: „Wir setzen ganz klar auf eine Lösung im Bereich des zivilen Schiffbaus“, sagen Vanessa Müller und Peter Ritter, die neue Parteispitze der Linken im Nordosten. „Marineschiffbau und damit die Produktion von U-Booten oder Korvetten lehnen wir dagegen entschieden ab. Dies gilt erst recht, wenn solche militärischen Rüstungsprodukte auch noch für den Export in Krisenregionen dieser Welt vorgesehen sind.“

Ein Angebot aus Russland?

Laut Christoph Morgen gebe es für die Werft in Rostock-Warnemünde ebenfalls mehrere Offerten, dort von verschiedenen industriellen Nutzern. Ob auch das Unternehmen Nordic Yards dabei ist, das in der Vergangenheit sein Interesse öffentlich geäußert hatte, lassen sowohl Nordic Yards als auch der Insolvenzverwalter unbeantwortet. Nordic Yards hat einen russischen Eigner und dürfte wegen des Ukraine-Krieges zurzeit keine guten Übernahmeaussichten haben. Offiziell bestätigt wird das aber nicht.

Trotz des großen Interesses an den Standorten, sei eine Weiterbeschäftigung der Belegschaft ab dem Sommer unwahrscheinlich und deshalb die Verlängerung der Transfergesellschaft dringend nötig, so der Insolvenzverwalter. Bislang läuft die nur vier Monate bis Juni.

Industriehalle mit guten Chancen

Auch 93 Arbeitnehmer der MV Werften Fertigmodule GmbH sind in die Transfergesellschaft Küste gewechselt. Sie haben im Wismarer Stadtteil Dammhusen für das ebenfalls insolvente Schwesterunternehmen Schiffskabinen gebaut. 2017 ist dafür das Gelände der ehemaligen Solarfabrik gekauft und um 10 500 Quadratmeter vergrößert worden. Insgesamt ist das Firmengelände 220 000 Quadratmeter groß.

13 Millionen Euro hat der Aufbau der Produktionsstätte gekostet. Zu der gehört ein riesiges Fließband, auf dem die Kabinen in Serienproduktion entstanden. 2019 ist noch ein Lager dazugekommen, um genügend Kabinen auf Reserve vorhalten zu können. Die Regale können mehr als 300 Schiffskabinen aufnehmen – jeweils drei Stück übereinander. Die Lagerhalle ist 83 Meter lang und 76 Meter breit und war vier Millionen Euro teuer. Auch für dieses Gelände gibt es mehrere Interessenten.

Eine Lösung gibt es bereits für Neptun Ship Design in Rostock, das 2019 mit 120 Mitarbeitern von MV Werften gekauft wurde. Für das größte Büro von Schiffskonstruktion in Deutschland soll in der nächsten Woche ein Kaufvertrag unterzeichnet werden. Einige der zuletzt 1800 Schiffbauer haben sich bereits neue Jobs gesucht, unter anderem zum Holzverarbeiter Egger wie die Gewerkschaft mitteilt. Ihr ist es wichtig, dass die Frauen und Männer auch künftig Tariflöhne in Mecklenburg-Vorpommern bekommen.

Von Kerstin Schröder