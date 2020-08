Stralsund

Auf der MV-Werft Stralsund ruht coronabedingt die Arbeit. Das Expeditionskreuzfahrtschiff „Crystal Endeavor“, die größte Megayacht der Welt mit Eisklasse, wartet an der Ausrüstungspier auf ihre Fertigstellung. Erste Reisen waren bereits ab August 2020 geplant.

Nachdem das elegante 350-Millionen-Luxus-Schiff am 21. Dezember 2019 ausgedockt worden war, wurde noch mit Hochdruck an dem luxuriösen Innenausbau gearbeitet. Spezialisten von Firmen aus ganz Europa, darunter Italien, Polen, China, Rumänien oder Russland, sind bisher daran beteiligt gewesen.

Arbeiten ruhen bis Oktober

Noch bevor die Corona-Einschränkungen beschlossen wurden, fuhren die rund 800 externen Mitarbeiter zurück in ihre Heimatländer. Bis Oktober, so hieß es aus Werftkreisen, sollen die Arbeiten vorerst noch ruhen. Der Grund dafür sei die notwendige Zusammenarbeit der Teams auf dem Schiff und der geringe Abstand in der Kantine. Die rund 800 Mitarbeiter aus der Region können jetzt ihre Überstunden abbauen oder Kurzarbeitergeld, also 60 Prozent des normalen Lohns, beziehen.

Im Januar 2021 sollte die erste Eisfahrt ins antarktische Rossmeer beginnen. Schon jetzt ist diese mit 200 Passagieren, die von 200 Crewmitgliedern betreut werden sollen, komplett ausgebucht. Inwieweit die grassierende Pandemie die fristgerechte Fertigstellung und Ablieferung hinauszögert, vermag niemand vorherzusagen.

Suiten für 25 000 Dollar pro Person

Reisen getreu dem Motto: zwischen Abenteuer und Luxus. Es ist geplant, mit dem Expeditionskreuzfahrtschiff die entlegensten Regionen der Erde anzulaufen. Zwei Hubschrauber und ein U-Boot sollen dabei völlig neue Perspektiven und Eindrücke bieten.

Stralsunds Schiffe im Vergleich Die größten Schiffe, die je in Stralsund gebaut wurden, waren die drei „Container-Fregatten“ der „Maersk-Boston-Klasse“. Ihre Maße: 294 Meter lang, 32,20 Meter breit, 55 Meter hoch und vermessen mit 53 701 BRZ (Bruttoraumzahl). Sie sind darüber hinaus mit 31 Knoten Geschwindigkeit die schnellsten Containerschiffe der Welt. Im Vergleich: Sie sind gut zweieinhalb Mal größer als die „Crystal Endeavor“ und vierzig Mal größer als die „ Gorch Fock“ (I). Die „Crystal Endeavor“ ist 165 Meter lang und 23 Meter breit. Mit 20 000 BRZ ist sie 15 Mal größer als die Stralsunder „ Gorch Fock“ (I). Zum Vergleich: Die Gorch Fock ist mit 82 Metern nur halb so lang und mit zwölf Metern Breite auch nur halb so breit wie der Kreuzfahrer. Nur in der Höhe zwischen 35 und 42 Metern nehmen sie sich nicht viel.

Die Gäste sind ausschließlich in Suiten von bis zu 105 Quadratmetern untergebracht, für die pro Person 25 000 Dollar hingeblättert werden müssen. Profitieren wird davon unter anderem die Reederei Crystal Expedition Cruises, die zur Genting-Gruppe gehört und auch Werfteigner ist.

Werft trifft keine Schuld

Für die finanziellen Einbußen ist in jedem Fall „höhere Gewalt“ verantwortlich und nicht die renommierte Werft am Strelasund. Der Ausfall ist somit gleichzeitig ein Versicherungsfall. Das gilt auch für die beiden in Wismar sich in Arbeit befindlichen Superschiffe der Global-Class. Es heißt sogar, dass das zweite Schiff, welches kürzlich erst auf Kiel gelegt wurde, nicht weitergebaut werde. Grund sei der coronabedingte Einbruch des ostasiatischen Marktes.

Von Peer Schmidt-Walther