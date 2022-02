MV Werften Stralsund: Hansestadt kauft die Volkswerft

Stralsund

Die Hansestadt Stralsund hat den Stralsunder Standort der insolventen MV Werften gekauft. Zuvor hatte die Bürgerschaft der Hansestadt am Montag auf einer Dringlichkeitssitzung dem Erwerb zugestimmt. Damit ist der Weg frei, das Areal in einen maritimen Gewerbepark umzuwandeln, wie es Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) bereits vor Monaten proklamiert hat. „Dies ist ein historischer Moment für die Stadt“, sagt Badrow. „Ich sehe es als große Chance für die Stadt.“

Der bisherige Eigner, die MV-Werften-Gruppe, hatte am 10. Januar Insolvenz angemeldet. Laut Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) sollen sich auf dem weitläufigen Gelände mehrere Firmen aus dem maritimen Bereich ansiedeln. Die Stadt hat bereits rund zehn Millionen Euro für den Kauf der Flächen im Haushalt eingestellt. Für das Areal werden nun 12,5 Millionen Euro fällig. Hinzu kommen weitere 4 Millionen Euro für die Betriebsmittel.

Hansestadt übernimmt auch Hallen und Schneidanlagen

Die Hansestadt übernimmt aber nicht nur die Grundstücke, sondern auch die Hallen, die Schneidanlagen, den Schiffslift und weitere Betriebsmittel. Laut OB Badrow sei eine Stärke des angedachten Zukunftmodells, dass die Stadt nicht mehr von einem Investor oder einem spezifischen Produkt abhängig sei.

Fast 2000 Schiffbauer wechseln am Dienstag in die Transfergesellschaft

Dennoch steht für die Werftarbeiter nun der schwere Gang in die Transfergesellschaft an. Am Dienstag werden voraussichtlich 1834 Mitarbeiter der MV-Werften-Standorte in Wismar, Warnemünde und Stralsund in die Transfergesellschaft Küste wechseln. An diesem 1. März beginnt zugleich das reguläre Insolvenzverfahren. Die Transfergesellschaft ist zunächst bis Ende Juni befristet. Die Mitarbeiter bekommen letztlich etwa 80 bis 85 Prozent ihres bisherigen Gehalts.

Von Kay Steinke