MV Werften Stralsund: Hansestadt will Werftgelände im Februar kaufen

Stralsund

Am Werftstandort Stralsund sind die Weichen von einem singulären Schiffbaubetrieb hinzu einem maritimen Wirtschaftspark offenbar bereits gesellt.

Zuletzt ließ Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) durchblicken, dass die Verhandlungen mit dem Unternehmen Nordic Yards über eine Ansiedlung bereits recht konkret sind. Ohne diesen größeren, innovativen Partner „würde er es auch nicht wagen“.

Trotz der Insolvenz der MV Werften Anfang der vergangenen Woche hält er einen raschen Ankauf des Geländes durch die Hansestadt für möglich. Derzeit ist ein Vorvertrag über den Erwerb im Februar im Gespräch.

Stralsund: bereits mehr als 10 Millionen Euro für Kauf eingeplant

Verhandlungen dafür hatte es schon lange vor der Pleite gegeben, weil Genting – der asiatische Mutterkonzern der MV Werften – im Sommer 2021 nach dem Abschied des Luxuskreuzfahrtschiffes „Crystal Endeavor“ deutlich gemacht habe, dass er keine Perspektive für den Standort Stralsund sehe.

Dem Entsprechend hat die Stadt im Haushalt bereits mehr als 10 Millionen Euro für den Kauf der Flächen eingestellt.

LK Vorpommern-Rügen signalisiert Unterstützung

„Das neue Denken des Werftstandortes finde ich sehr gut. Wo eine Werft war, muss nicht immer eine Werft bleiben“, Stefan Kerth (SPD), Landrat Vorpommern-Rügen. Quelle: Stefan Sauer

Auch Vorpommern-Rügens Landrat Stefan Kerth (SPD) hat Unterstützung durch den Landkreis signalisiert, falls diese nötig sein sollte. Von einem Miterwerb der Flächen sieht Kerth jedoch ab.

„Hier hat die Hansestadt die Weichen gestellt und ist sehr weit. Ein weiterer Miteigentümer würde die Sache verkomplizieren.“ Dennoch: „Ich finde es sehr vorbildlich, wie die ganze Standortstruktur neu gedacht wird. Wo eine Werft war, muss nicht immer eine Werft bleiben. Ich persönlich sehe die Begleitung für mich als Herausforderung an. Damit hier bei uns im Kreis etwas Sinnvolles entsteht“, so Kerth.

Nordic Yards könnte loslegen – aber nur am Ausrüstungskai

Nachdem Erwerb will die Stadt das Gelände als maritimen Gewerbepark entwickeln und mehrere Firmen ansiedeln. Dadurch soll eine zu große Abhängigkeit von einem Unternehmen vermieden werden. Mit Nordic Yards steht als möglicher Ankermieter ein alter Bekannter in den Startlöchern.

Das Unternehmen des russischen Gesellschafters Vitaly Yusufov war vor Genting Eigentümer der Werft-Standorte in Wismar, Rostock und Stralsund. An Rostock und Stralsund besteht nun wieder Interesse, weil es der Firma in Deutschland aktuell an Bauplätzen fehlt. In Stralsund könnte Nordic direkt mit Modernisierung und Reparaturleistungen loslegen – aber vorerst lediglich am Ausrüstungskai.

OB Badrow hofft auf Hilfe von Bund und Land

Denn laut OB Badrow steht eine Instandsetzung der Werftanlagen an. So müsse unter anderem der Schiffslift repariert werden. Hierfür nannte er keine genaue Summe. Die sei „auf alle Fälle“ sechsstellig. Hier hofft der Oberbürgermeister nach eigener Aussage auf finanzielle Unterstützung von Bund und Land.

Auch Nordic Yards sind die Herausforderungen am Stralsunder Standort bekannt. Umfangreiche Untersuchungen gab es bereits im Jahr 2021. Als innovativer Partner will die Firma jedoch helfen, den Standort für die Zukunft fit zu machen.

Wie vor 2016 könnten in Stralsund dann wieder Konverterplattformen für die Offshore-Windenergie entstehen. Doch auch andere Themen im Sektor der erneuerbaren Energien seien denkbar. „Wir brauchen permanent neue Ideen, die andere nicht haben.“ Firmen wie Ostseestaal würden dies unweit der Werft schon umsetzen.

Badrow will mehr als 1000 neue Jobs

Alexander Badrow (CDU), Oberbürgermeister von Stralsund, steht im Oberbürgermeisterbüro des Rathauses. Auf dem Gelände der insolventen MV Werften in Stralsund soll es nach Plänen des Oberbürgermeisters der Hansestadt künftig deutlich mehr Jobs geben. Quelle: Stefan Sauer

Bezüglich der neuen Jobs wurde Badrow konkreter. „Das Minimalziel muss dort auf alle Fälle schon 1000 sein“, sagte Alexander Badrow. Zuletzt hatte die Werft in Stralsund nach Gewerkschaftsangaben nach Stellenstreichungen 230 Beschäftigte von vormals 540 Angestellten.

Mit dem Ankauf verbindet Badrow auch weiteres Potential für die Stadt. So könne der Seehafen, der sich jetzt zwischen Ozeaneum und Rügenbrücke befindet, auf das Werftgelände verlagert werden. Mitten in Stralsund könnte so ein ganz neuer Stadtteil direkt am Wasser entstehen.

Von Kay Steinke und Christopher Hirsch