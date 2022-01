MV Werften Stralsund: Noch schrauben die Schiffbauer an diesem Projekt

Stralsund

Seit die „Crystal Endeavor“ Stralsund im Sommer 2021 verlassen hat, passiert nicht mehr viel auf dem Stralsunder Standort der MV Werften. Dennoch wird auch hier noch gearbeitet. „An der Global One“, sagt Konstrukteur Uwe Dahlke. „Insgesamt sind mit dem Weiterbau rund 60 Stralsunder Konstrukteure beschäftigt“, sagt der 42-Jährige. „Die Zahl wirkt groß. Aber sie verteilen sich über viele Bereiche wie Ausrüstung, Elektrik und Maschinenbau.“

Konstrukteure noch nicht in Transfergesellschaft

Stand jetzt befinden sich diese auch noch in keiner Transfergesellschaft. Den Weg hin zum maritimen Gewerbepark findet er gut. „Wir sind für alles offen“, sagt er. „In vielen Bereichen sind wir sehr jung geworden, arbeiten permanent an neuen Sachen. Schon die ,Crystal Endeavor’ war ein ganz neues Projekt. Wir haben viele Grundlagen und können diese in neue Produkte einbringen“, so Dahlke. Auch er hofft, dass der Insolvenzverwalter einen Abnehmer für die „Global One“ findet. „Für uns und ganz MV wäre es das Beste, wenn das Schiff fertig gebaut wird“, ist seine Einschätzung. „Bei der ,Endeavor’ sah es lange Zeit auch nicht gut aus. Jetzt schwimmt sie – und macht einen guten Eindruck.“

Schiffsteile in Stralsunder Werfthalle

Und auch sonst liegt in der Stralsunder Werfthalle noch viel Arbeit rum. Dazu zählen Sektionen für das zweite Schiff der Global-One-Klasse. „Diese könnte man schwimmfähig machen und zum Beispiel nach Rostock bringen oder an einen anderen Standort“, sagt Dahlke. „Wir haben aber auch noch maschinenbauliche Komponenten für die ,Endeavor II’. Und der Markt für kleinere Schiffe mit exklusiver Ausstattung, die Urlauber in besondere Regionen wie die Arktis bringen, ist da.“

Von Kay Steinke