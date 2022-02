MV Werften Stralsund: Schiffbauer bangen um Finanzierung der Jobs

Stralsund

Großer Aufmarsch auf dem Stralsunder Werftgelände. Am Freitagvormittag fanden sich auf dem Standort der MV Werften in der Hansestadt rund 250 Schiffbauer ein. Denn mit der Insolvenz des Mutterkonzerns Genting Hong Kong steht für viele der Beschäftigten zum 1. März der Übergang in die Transfergesellschaft an. Laut der Gewerkschaft IG Metall, die zur Demo an den Werfttoren in Stralsund und Rostock unter dem Motto „Ohne Menschen keine Werft“ aufgerufen hatte, ist die Finanzierung der Transfergesellschaft jedoch nicht sicher – und dem Insolvenzverwalter Christoph Morgen läuft die Zeit davon.

Guido Fröschke von der IG Metall, OB Alexander Badrow (CDU) und die SPD-Bundestagsabgeordnete Anna Kassautzki auf der Kundgebung bei den MV Werften. Quelle: Stefan Sauer

„Bisher gab es viele Versprechungen aus der Politik. Aber jetzt brauchen wir konkrete Hilfe“, sagt Bernd Fischer, Betriebsrat der MV Werften Stralsund. „Wir müssen aufpassen, dass die Industriearbeitsplätze hier in der Region nicht wegbrechen.“ Egal ob in Stralsund künftig Schiffe oder Windkraftanlagen gebaut werden, man müsste das Personal halten. „Es ist wichtig, dass die Dinge hier gebaut werden, auf unseren Werften und nicht im Ausland.“

Land MV könnte in Vorfinanzierung für Transfergesellschaft gehen

„„Wenn der Bedarf besteht, gehen wir für die Transfergesellschaft in die Vorfinanzierung“, Heiko Miraß (SPD), parlamentarischer Staatssekretär für Vorpommern Quelle: Anne Ziebarth

Auf ein entsprechendes Signal von Bund und Land hatten die Werftarbeiter gehofft. Und dies kam auch. „Wenn der Bedarf besteht, gehen wir für die Transfergesellschaft in die Vorfinanzierung“, sagte Vorpommern-Staatssekretär Heiko Miraß (SPD). Auch für eine Verlängerung über die ersten vier Monate hinaus sei die Landesregierung mit dem Bund bereits in Gesprächen. Denn der Niedergang der MV Werften sei kein lokales Problem, sondern eines, das ganz Deutschland betrifft. „Man muss die Energiewende nicht nur wollen, sondern auch machen. Dass können wir hier an der Küste.“ Miraß brachte dabei auch künftige Projekte ins Spiel wie den Bau von Hybridschiffen, Konverter-Plattformen oder den Containerschiffbau. Er sagte aber auch: „Fakt ist, dass wir jetzt Projekte brauchen und pfiffige Modelle.“ Denn der Weg hin zur Produktion für die Offshore-Branche sei ein langjähriger Prozess.

OB Badrow: „Wir werden das beste Angebot für die Werft abgeben.“

Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) vor der Werfthalle in Stralsund. Quelle: Hansestadt Stralsund/Pressestelle

Miraß lobte dabei das Vorgehen der Hansestadt. „Es ist großartig, dass die Stadt bereit ist, hier in die Verantwortung zu gehen“, sagt er. Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) hatte schon im Vorfeld angekündigt, dass die Hansestadt das Gelände der MV Werften zum 1. März erwerben will, um es dann in einen maritimen Gewerbepark umzuwandeln. Daran hält Badrow weiterhin fest. „Ich bin zuversichtlich, dass wir das beste Angebot machen werden, auch wenn es vielleicht nicht das höchste ist. Es zählen eben auch andere Kriterien“, sagte er. Er setzt darauf, dass auf dem Gelände auch über den Ankermieter Nordic Yards wieder sichere Arbeitsplätze entstehen. „Ich werde nicht ruhig, bis wir hier wieder 1000 Jobs haben. Ich bin mir sicher, dass wir das schaffen können. Denn es gibt interessierte Unternehmen, deren Auftragsbücher für die nächsten zwei bis drei Jahre voll sind“, so Badrow. Sein größter Wunsch und Bund und Land: „Wir müssen es zeitlich schaffen, die Schiffbauer hier zu halten. Und dass die Energiewende nicht nur an der Tankstelle erkennbar ist, sondern dass wir mit unserer Industrie was dafür tun können.“

IG Metall: Insolvenz wurde viel zu spät angemeldet

„Die Insolvenz wurde viel zu spät angemeldet. Diese Zeit fehlt jetzt“, Heiko Messerschmidt, IG Metall. Quelle: Guido Kollmeier

Dass die Zeit drängt, merkte auch Heiko Messerschmidt von der IG Metall Küste an. „Die Insolvenz wurde viel zu spät angemeldet. Diese Zeit fehlt jetzt“, sagt er. „Ohne Schiffbauer sind die Hallen nichts Wert. Deshalb brauchen wir Klarheit, wer die ersten Leute übernimmt – oder ob alle in die Transfergesellschaft müssen. Auch von Nordic Yards wissen wir noch nicht, ob sie Leute übernehmen.“

MV Werften Betriebsrat warnt: Sind die Leute Weg, kann man keine Schiffe mehr bauen

Laut Betriebsrat Bernd Fischer hätten bereits wertvolle Arbeitskräfte den Stralsunder Standort verlassen. „Weil sie ein Haus haben oder die Kinder ernähren müssen“, sagt er. „Lässt man die Leute zu lange hängen, sind sie weg. Dann kann hier keiner mehr Schiffe bauen.“

Doch genau diese Möglichkeit soll auch in Stralsund erhalten bleiben. „Wir stehen an der Seite der Schiffbauer“, sagt die SPD-Bundestagsabgeordnete Anna Kassautzki. „Im Koalitionsvertrag haben wir zudem den Ausbau von Offshore festgeschrieben. Wir können die Energiewende nur schaffen, wenn wir das Knowhow hier erhalten.“ Es später teuer im Ausland einzukaufen und hier her zubringen, sei daher nicht sinnvoll. „Mir ist es ein persönliches Anliegen, dass der Erhalt des Standortes gelingt“, sagt sie weiterhin.

Könnte der Ukraine-Konflikt das russische Investment durch Nordic Yards gefährden?

Dass sich mit Nordic Yards ein russischer Investor auf dem Werftgelände engagieren will, hält sie trotz des Ukraine-Konflikts für unproblematisch. „In der Vergangenheit haben wir zwar immer mal wieder gemerkt, dass geopolitische Interessen von anderen Staaten zu uns rüber schwappen. Hier habe ich aber die Hoffnung, dass wir es sauber trennen können. Wenn wir einen Investor haben, der Sicherheit und Arbeitsplätze schafft, dann sollten diese Chance nicht verstreichen lassen.“

Von Kay Steinke