Um fünf vor zwölf erreichen am Mittwoch Werftarbeiter mit einem Autokorso den Alten Markt in Stralsund. Unter dem Motto „Stralsund braucht die Werft“ macht die IG Metall mit einem Aktionstag mobil für den Erhalt des Schiffbaus in MV. Was geplant ist, erfahren Sie hier.