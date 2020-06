Stralsund

Die Angst vor der Arbeitslosigkeit geht um in der Belegschaft der Stralsunder Werft. Mal wieder ist ein Eigner – dieses Mal das malaysisch-chinesische Unternehmen Genting Hong Kong – finanziell ins Schlingern geraten. „Wir wollen, dass es weitergeht mit den Werften“, sagt Frank Reuter von der Insel Rügen. 1975 hat er in Stralsund angefangen, war erst Rohrschlosser, ist nun Konstrukteur und – wie fast alle anderen auch – in Kurzarbeit. „1989 fing es an mit der Angst. Seitdem mussten wir immer wieder um unsere Jobs bangen.“

Am Dienstagvormittag steht der langjährige Angestellte mit geschätzt 150 Kollegen vor dem Werktor in der Hansestadt. Die IG Metall Stralsund-Neubrandenburg hat zu einer Kundgebung aufgerufen. Einige Arbeiter haben ihre Familien dabei, der Stralsunder Robert Valentin besucht sie mit seinem Sohn. Auch er ist in Sorge um seinen Arbeitsplatz. „Seit 23 Jahren arbeite ich hier, erst als Schweißer, dann als Vorarbeiter. Ich bin gespannt, wie die ganze Sache ausgeht.“ Sie alle hören, wie Gewerkschaftsgeschäftsführer Guido Fröschke sagt: „Wenn die Banken und der Bund die Sicherung der Werft nicht mittragen, laufen wir auf eine beschäftigungspolitische Katastrophe im Herbst zu.“

175 Millionen Euro jetzt, 570 Millionen im September

Hintergrund ist, dass Genting dringend Geld braucht. Der Landtag hatte sich in der vergangenen Woche parteiübergreifend dafür ausgesprochen, dass zur Rettung der drei Werften in Stralsund, Wismar und Warnemünde 175 Millionen Euro aus einer Sicherheitsreserve des Unternehmens fließen sollen. Neben dem Landtag müssen nun auch 17 beteiligte Banken aus Deutschland und dem europäischen Ausland über den Schritt befinden. Sollten sie Ende der Woche den Daumen senken, wären die Werften insolvent.

Stimmen sie aber zu, wäre das Unternehmen zunächst gesichert, könnte Zulieferer bezahlen und müsste ein Zukunftskonzept erarbeiten. Den nächsten Schritt der Werftenrettung müsste der Bund im September gehen mit einer Entscheidung darüber, ob Genting Unterstützung aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds erhält. Im Raum stehen 570 Millionen Euro.

Ist der Standort Stralsund gefährdet?

Falls die MV Werften eine Zukunft haben, hat sie auch der Standort Stralsund? Die Redner vor dem Werkstor geben immer wieder Bekenntnisse zum Schiffsbau am Sund ab. „Es ist absolut klar, dass eine Idee, dass Stralsund als Werftenstandort nicht mehr vorkommt, vollkommen absurd ist“, sagt etwa Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU) und fügt kämpferisch an: „Wir werden auf keinen Fall zulassen, dass das passiert.“ Balsam für die Seele der verunsicherten Werftarbeiter. „Ohne Stralsund geht gar nichts!“

Alexander Badrow unterstützt die Forderungen der Gewerkschaft. Quelle: Stefan Sauer

Dass die Werft in der Hansestadt zur Debatte stehen könnte, ist auf eine Planung Gentings zurückzuführen, in der Stralsund keine Rolle mehr spielte. Diese ist laut Thomas Würdisch, SPD-Landtagsabgeordneter aus Altenpleen, vom Tisch: „Das Land hat den Erhalt aller drei Standorte zur Bedingung gemacht. Unsere Werften gehören zu Mecklenburg-Vorpommern.“ Auch Gewerkschafter Fröschke beruhigt: „Genting plant wieder mit Stralsund.“

Wie geht es weiter auf der Werft ?

Bevor die Mitarbeiter hier coronabedingt in Kurzarbeit geschickt wurden, haben sie an dem Luxus-Expeditionsschiff „ Endeavor“ gearbeitet. Wie es hier nun weitergehen soll, skizziert Bernd Fischer, Vorsitzender des Betriebsrates: „Kollegen nehmen den Status des Schiffes auf. Denn Zulieferfirmen sind gegangen und keiner weiß, wie weit sie gekommen sind. Wir müssen genau wissen, was noch zu tun ist.“

Zudem gebe es ein „Hochfahrprogramm“. Demnach würde erst die Konstruktion, danach die Arbeitsvorbereitung, die Bauleitung und dann die Fertigung wieder loslegen. Alles im Wochentakt. „Der Termin steht aber noch nicht fest.“ Dann solle die „ Endeavor“ fertiggebaut und übergeben werden, damit Liquidität ins Unternehmen kommt. Dann soll die „Global 1“ in Wismar, die um ein Jahr verschoben wurde, fertiggestellt werden. Die „Global 2“ stehe noch in den Sternen. Zwischendurch sollen zudem zwei Plattformschiffe gebaut werden. „Der Plan kann sich aber jederzeit ändern“, gibt Fischer zu bedenken.

Bernd Fischer, Vorsitzender des Betriebsrats. Quelle: Stefan Sauer

Hoffnung auf Comeback der Kreuzfahrtbranche

Wird auch für Stralsund Arbeit dabei sein? „Das ist noch offen“, sagt Fischer. Der Bau einer „ Endeavor 2“ hänge davon ab, wie die „ Endeavor 1“ am Markt ankomme. Fischer macht den Werftarbeitern aber Mut, spricht davon, dass in einer Statistik die Buchungszahlen für Kreuzfahrten im kommenden Jahr sogar besser seien als 2019.

Gedanken um ihre Zukunft machen sich auch die Auszubildenden der Stralsunder Werft. Für sie gilt die Kurzarbeiterregelung nicht. Leon Beckmann, Max Karbach und Nico Eggert machen gerade einen Schweißerlehrgang und gesellen sich mit Arbeitskleidung, Helm und Mundschutz zu ihren Kollegen. „Über die Forderungen der Gewerkschaft haben wir noch nicht gesprochen“, sagt Leon Beckmann und ist zuversichtlich: „Wir gehen davon aus, dass es hier weitergeht“ „Und wir hoffen“, fügt Max Karbach an, „dass wir nach der Ausbildung auch übernommen werden.“

Von Kai Lachmann