Freude auf den MV Werften: Die Zustimmung des Bundes zu einem Kredit aus dem Wirtschaftstabilisierungsfonds sei erfolgt. Seit der vergangenen Woche warteten alle Beteiligten auf das finale grüne Licht aus Berlin. Am Donnerstag sei nun „eine positive Entscheidung gefallen“, informieren die Werften. „Wir freuen uns sehr über das Ergebnis und bedanken und ausdrücklich bei den Ministerien des Bundes und des Landes“, erklärt MV-Werften-Chef Carsten Haake.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) bestätigt die Rettung: Die Schiffbaubetriebe in Wismar, Warnemünde und Stralsund erhielten rund 300 Millionen Euro in Form einer stillen Beteiligung und Darlehen aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds der Bundesregierung. „Das ist eine wichtige Entscheidung, die den Beschäftigten in der Region und dem Land insgesamt Zuversicht gibt“, sagte der CDU-Politiker. Die Werften hätten nun die Chance, aus der pandemiebedingten Krise erfolgreich rauszukommen.

Die Zustimmung der Bundesregierung zum 300-Millionen-Rettungspaket verzögerte sich, obwohl dies die Landesregierung bereits für vergangene Woche in Aussicht gestellt hatte. Grund sollen Meinungsverschiedenheiten zwischen der Bundesregierung und der Werften-Mutter Genting Hongkong zu Art und Tempo des Geldeinsatzes sein. Der Bund habe darauf bestanden, dass eine Summe in einer Lockbox, eine Art Sparbüchse für schlechtere Zeiten, festgelegt werde, so eine hochrangige Quelle.

Werften-Chef kündigt „weitere Schiffe an“

Vergangene Woche hatte der Landtag dem Rettungspaket für die MV Werften zugestimmt: Noch einmal 300 Millionen Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes sollen als Kredite erbracht werden – nach 193 Millionen im vergangenen Herbst. Damit sollen die Schiffe „Chrystal Endeavor“ in Stralsund und „Global 1“ in Wismar fertiggebaut werden.

Das Land selbst geht mit 110 Millionen Euro mehr ins Risiko, das durch Bürgschaften und Kredit dann auf rund 400 Millionen steige. Auf diese Weise sollen „mindestens 2000 Arbeitsplätze“ in Wismar, Warnemünde und Stralsund gesichert werden, sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU). 650 Werftler müssen in eine Transfergesellschaft wechseln.

Wie weiter? Zunächst werde der Schiffbau „mit einem kleineren Team“ weitergehen, erklärt MV-Werften-Chef Peter Fetten. Man werde mit Genting an der Seite auch „weiter Schiffe entwickeln und bauen“. Haake erklärt: „Geschäftsführung und Gesellschafter bemühen sich parallel um die Finanzierung weiterer Schiffbauprojekte, um die Anschlussbeschäftigung sicherzustellen.“

Genting soll Bau eines zweiten Global-Schiffes durchrechnen

So bestätigen es Quellen aus der Politik. Genting habe angekündigt, frisches Geld am amerikanischen Markt einzuwerben. Vier Wochen habe der asiatische Konzern Zeit, um darzustellen, wie ein zweites Schiff der Global Class (342 Meter lang) in MV gebaut werden soll – eine Forderung der Landesregierung. Im Sommer seien dann Verhandlungen zur Finanzierung dieses Schiffes zwischen Genting, Bund und Land geplant.

Von Frank Pubantz