Rostock/Wismar/Stralsund

Was sich schon seit Monaten abgezeichnet hat, scheint nun traurige Gewissheit zu sein: Die MV Werften müssen sich von hunderten Mitarbeitern trennen. In einer Video-Botschaft informierte Geschäftsführer Peter Fetten am Abend die Belegschaft darüber, dass ein Drittel der Mitarbeiter gehen muss – bis zu 1200 Stellen. Und wie lange der Rest noch Arbeit hat, bleibt offen: Sowohl in Schwerin als auch in Berlin wachsen die Zweifel, ob die drei Werften unter dem Mutterkonzern Genting Hongkong eine Zukunft haben.

Fetten kündigte an, unverzüglich mit Gewerkschaften und Betriebsräten Verhandlungen über einen Sozialplan aufnehmen zu wollen. In dem Video sagt er wörtlich: „Ich kann mit absoluter Sicherheit sagen, dass die Geschäftsführung und der Gesellschafter alles Menschenmögliche tun werden, um den Arbeitsplatzabbau so gering wie möglich zu halten.“ Aber: Bis zum 31. März müsse der Sozialplan stehen. Dann nämlich entscheide sich final, ob die Werften Geld aus dem Rettungsschirm des Bundes erhalten.

Verhandlungen ab Donnerstag

Nach OZ-Informationen ist geplant, für die Betroffenen eine Transfergesellschaft zu schaffen. Schon am Mittwoch sollen die Verhandlungen starten, für Donnerstag plant die Gewerkschaft IG Metall eine Mitgliederversammlung zur Werften-Krise. „Unsere Position ist klar: Wir wollen eine Perspektive für alle drei Standorte“, so Stefan Schad, Geschäftsführer der IG Metall Rostock-Schwerin. Er spricht von einer „schwierigen Lage“: „Wenn wir am 31. März kein Perspektive haben, haben wir ganz andere Probleme. Ob mit Genting oder ohne: Wir brauchen einen Plan für unsere Werften.“

Auch die Landesregierung äußert sich besorgt: „Wichtig ist, dass das Unternehmen die bereits angeschobenen und laufenden Projekte weiter umsetzen kann und eine Fortführungsperspektive aufgebaut werden kann. Das Ziel der Landesregierung ist unverändert, dass die MV Werften unter den Rettungsschirm des Bundes, den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, kommen“, so Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU).

Aussichten immer schlechter

Um eine Insolvenz der MV Werften abzuwenden, soll der Bund um die 400 Millionen Euro an Hilfen freigeben – und so den Weiterbau der Schiffe „Global 1“ in Wismar und der „Endeavor“ in Stralsund absichern. Doch Berlin knüpft an die Hilfen Bedingungen – und die erfüllt der Mutterkonzern Genting Hongkong nach wie vor nicht.

„Seit dem Sommer warten alle Seiten auf ein Gutachten, wie liquide Genting noch ist“, so ein hochrangiger Landesbeamter. Genting ist durch die Corona-Pandemie massiv unter Druck geraten, am Heimatmarkt in Asien ist unter anderem das Geschäft mit Glücksspiel und Casinos eingebrochen. Nach OZ-Informationen haben sich die Beamten in Berlin bereits gegen Hilfen für die MV Werften ausgesprochen – weil eine Perspektive fehlt. Denn Genting soll Gerüchten zufolge sogar einen Verkauf einer seiner Kreuzfahrt-Reedereien in Erwägung ziehen. Damit gäbe es noch weniger Bedarf für Schiffe „made in MV“.

Genting müsse einen Plan liefern, wie die Werften über Mitte 2022 ausgelastet werden können, heißt es aus Verhandlungskreisen. Gibt es den nicht, sei der Bund nicht bereit, 400 Millionen Euro zu geben, „nur“ um die Jobs für ein Jahr zu erhalten.

Plattformen keine Optionen

Auch die Idee, auf den Werften etwas anderes als Kreuzfahrtschiffe zu bauen – Konverterplattformen für die Offshore-Windbranche etwa –, sei derzeit kein Thema: Genting habe auf entsprechende Vorschläge aus Schwerin noch nicht mal reagiert, heißt es aus Kreisen der Landesregierung.

Der Landtag hatte noch Ende des Jahres der Regierung den Auftrag erteilt, alle drei Standorte zu erhalten. Doch auch dieses Szenario scheint immer unrealistischer: In Stralsund gibt es noch Arbeit bis Mitte 2021, in Wismar bis Mitte 2022. In Rostock hingegen sieht es schon jetzt schlecht aus, wenn keine neuen Aufträge kommen.

Aus der Landesregierung heißt es, für Stralsund gab es zuletzt mehrere Interessenten, die Interesse an einer Übernahme der Werft gezeigt hätten. Doch was aus Wismar und Rostock wird, sei völlig offen. In der größten Stadt des Landes soll es bereits Pläne für ein neues Gewerbegebiet auf dem Werft-Gelände geben, für Wismar hingegen würde ein Aus der Werft einen schweren Schlag bedeuten.

Von Andreas Meyer