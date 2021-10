Wismar

Optimismus bei den MV Werften: Die Geschäftsführung stellt den Bau diverser Kreuzfahrtschiffe in Aussicht, kündigt sogar den Einstieg in Konverter-Plattformen an. Partner und Politik reagieren überrascht.

Ein Brief der MV Werften an Geschäftspartner sorgt für Furore. Darin beschreiben die Manager Carsten Haake und Axel Rothe eine rosige Zukunft für die Werften in Wismar, Warnemünde und Stralsund, wo aktuell hunderte Beschäftigte in einer Transfergesellschaft sind, weil Aufträge fehlen. Man sei „in vertrauensvollen Verhandlungen“ für ein zweites Schiff der Global Class (342 Meter lang). Mit Banken, Garantiegebern, Bund und Land. „Mit einer positiven Entscheidung rechnen wir bis spätestens Ende 2021“, so Haake und Rothe. Als „Tatsache“ wird dargestellt, dass „der Besteller“ das Schiff will. „Wir wollen ab Anfang 2022 spätestens weiterbauen und die Dream Global 2 Ende 2024 abliefern.“

Bis zu drei Schiffe der Universal Class pro Jahr?

Die Werften-Bosse gehen noch weiter. Neben der Global 2 gebe es immer noch Pläne für Schiffe der Universal Class (2000 Passagiere). „Wir sind bereit und wir haben Kapazitäten, zwei Schiffe der Universal-Klasse pro Jahr zu bauen.“ Mittelfristig sogar „drei Schiffe pro Jahr“. Die Manager deuten im Brief auch an, dass es Interessenten für weitere Yachten gebe. Und: Ein Einstieg in den Bau von Konverter-Plattformen sei denkbar – mit neuer Firma.

Alles bestens bei den MV Werften? Beobachter sehen dies anders. Von „Jubelmeldung“ ist aus der Belegschaft zu hören. Stefan Schad, IG Metall Rostock/Schwerin, erklärt: Derzeit versuche man immer noch, die Arbeitslosigkeit vieler Werftler abzuwenden. Er kenne keine neuen Fakten. „Sie sollen mal die Karten auf den Tisch legen“, so Schad. „Erklären, wie es weitergeht.“

Erstaunen auch bei Partnern der Werften. „Das ist eine Absichtserklärung“, erklärt Thomas Kühmstedt vom Zulieferer-Verbund RIC MAZA. „Wir würden uns freuen, wenn dem auch harte Fakten folgen würden.“ Zweifel hat Axel von Kothen, Firma GKO aus Sternberg, die einst lange auf Geld von den Werften warten musste. „Denen täte ein wenig Demut und Erdung mal ganz gut“, sagt er. Viele Zulieferer seien auf Distanz gegangen.

Nordic Yards: Patente für Plattformen liegen bei uns

Die MV Werften haben bisher nicht auf eine OZ-Anfrage zu konkreten Plänen reagiert. Im genannten Brief wird auch über den möglichen Bau von Konverter-Plattformen berichtet. Da sei man „immer noch Weltmeister“.

Das verwundert Olga Scholtz, CEO von Nordic Yards, dem Unternehmen, das 2016 die drei Werften in Wismar, Warnemünde und Stralsund an Genting Hongkong verkaufte. „Wir haben immer noch die IP-Rechte und die Datenbanken“, so Scholtz. Die wichtigen Patente für Plattformen also.

Stirnrunzeln in der Politik: Genting habe noch nicht das nötige Geld für die Global 2 beisammen, berichten Insider. Zurückhaltend reagiert das Schweriner Wirtschaftsministerium. „In der Sache ist noch keine Entscheidung für oder gegen den Bau der Global 2 seitens der beteiligten Finanzierungspartner gefallen“, so Sprecher Gunnar Bauer. Die Verhandlungen dauerten weiter an.

Von Frank Pubantz