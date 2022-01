Wismar

Die Befürchtungen werden wahr: Die MV Werften wollen noch heute (10. Januar) Insolvenzantrag beim Amtsgericht Wismar stellen. Die Mitarbeiter sollen am Montagvormittag über das Vorhaben der Geschäftsführung informiert worden sein.

Wörtlich heißt es in der Mitarbeiter-Information von Geschäftsführer Carsten Haake: „Auch ein neuerliches Angebot von Genting und die Gespräche am letzten Freitag mit Bundeswirtschaftsminister Habeck und Ministerpräsidentin Schwesig konnten das Ruder leider nicht herumreißen. Nach intensiven Wochen und Monaten des Verhandelns mit Bund, Land, Banken, Gesellschafter haben wir daher die schwere Entscheidung treffen müssen, heute einen Insolvenzantrag einzureichen. Ein bitterer Tag für uns alle, aber wir müssen dieser Tatsache ins Auge schauen. Persönlich bin ich sehr enttäuscht, dass unser Einsatz der letzten Monate nicht belohnt wird. Ich weiß aber auch aus eigener Erfahrung, dass eine Insolvenz nicht das endgültige Ende heißen muss. Insofern hoffe ich, dass ein stolzes Schiff, geschaffen von stolzen Schiffbauern, Wismar verlassen wird und es weitergeht und eben nicht das Ende bedeutet.“

Schritt hatte sich angedeutet

Der Schritt hatte sich in den vergangenen Tagen angedeutet, weil die Verhandlungen mit dem Bund über einen weiteren Millionen-Kredit festgefahren waren und am Freitag die Löhne der rund 2000 Beschäftigten nicht ausgezahlt worden sind. Geschäftsführer Carsten Haake hatte dazu gesagt: „Die Löhne werden in der nächste Woche ausgezahlt – in welcher Weise auch immer.“ Also entweder als Lohn oder als Insolvenzausfallgeld.

Noch am gleichen Tag hatte es weitere Gespräche mit Politikern von Land und Bund gegeben – ohne Ergebnis. Woraufhin am Sonntag Colin Au, Präsident des Eigentümer-Konzern Genting Hong Kong, angekündigte, kein weiteres Geld mehr zu investieren. 41 Millionen wollte der Konzern als Eigenteil für einen 600 Millionen Euro-Kredit aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfond (WSF) zur Verfügung stellen, der Bund forderte 60 Millionen und das Schiff, das gerade in Wismar gebaut wird, als Sicherheit. Für dessen Fertigstellung sollte das Geld verwendet werden.

Appell des Bürgermeisters

Noch am Vormittag – vermutlich kurz bevor die Mitarbeiter informiert wurden – hatte Wismars Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) beide Seiten aufgefordert, an den Verhandlungstisch zurückzukehren: Die Lage der MV Werften sei ernst, die öffentliche Debatte ist von Schuldzuweisungen geprägt. Deshalb appellierte er: „Es ist aber gerade in dieser Situation wichtig, sich nicht in gegenseitigen Schuldzuweisungen zu verlieren, sondern die Situation nüchtern abzuwägen. Es kann doch von niemandem gewollt sein, dass ein Schiff, das zu drei Vierteln fertig ist, nicht zu Ende gebaut wird. Ich erwarte von Bund, Land und vor allem von Genting, dass man sich zurück an den Verhandlungstisch begibt und konstruktiv an Lösungen arbeitet, so, wie das in der Vergangenheit auch geschehen ist. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass der Standort Wismar für die maritime Industrie eine Zukunft hat, ob mit Genting oder mit anderen Partnern“, so Bürgermeister Thomas Beyer.

Von Kerstin Schröder