MV Werften zahlen keine Löhne

Wismar

Die Katastrophe ist offenbar da: Die MV Werften sind nicht in der Lage, die heute fälligen Löhne für ihre Beschäftigten zu zahlen. Das teilte die Geschäftsleitung des Unternehmens am Freitagmittag auf einer Betriebsversammlung mit. Geplant ist offenbar, Insolvenz zu beantragen. 

Der Handel mit Aktien des Besitzers der MV Werften, dem Genting-Konzern, an der Börse in Hongkong war bereits am Freitagvormittag ausgesetzt worden. Das Kreuzfahrtgeschäft von Genting war im Zuge der Corona-Pandemie unter Druck geraten.

Der Konzern verhandelt seit Monaten mit Bund und Land über ein Überbrückungsdarlehen. Dabei geht es insgesamt um rund 130 Millionen Euro. 78 Millionen davon soll das Land zahlen, damit auf den Werften weiter am Schiff „Global Dream“ gebaut werden kann. Bund und Land wollen jedoch nur zahlen, wenn Genting selbst mehr Geld gibt.

Von Frank Pubantz und Kerstin Schröder