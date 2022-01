MV Werften zahlen keine Löhne – Schwesig: „Nicht akzeptabel“

Wismar/Schwerin/Berlin

Schocknachricht für rund 2000 Beschäftigten auf den MV Werften: Die am Freitag fälligen Dezember-Löhne von sieben bis acht Millionen Euro konnten nicht ausgezahlt werden. Werften-Boss Carsten Haake hat darüber die Belegschaft informiert.

Das Unternehmen verfüge zwar über 30 Millionen Euro, könne aber „wegen der Rahmenbedingungen“ Löhne derzeit nicht auszahlen, so Haake. Er setze darauf, dass dies kommende Woche geschehe, und verweist auf ein Spitzentreffen in der Politik. Aus der Landespolitik hört man dagegen immer öfter das Wort Insolvenz.

Bund und Land fordern einen Beitrag der Genting-Eigentümer

Die Nachricht schlug in MV ein wie eine Bombe. Seit Monaten verhandeln Bund und Land mit den MV Werften und Mutter-Konzern Genting über einen Rettungsplan. Denn Genting fehlen aktuell rund 130 Millionen Euro. Offiziell. Genting beansprucht die Staatshilfe für sich selbst – die MV Werften aber haben nach Aussagen aus der Politik selbst ein großes Liquiditätsproblem.

Der asiatische Konzern ist offenbar schwer angeschlagen, hat am Freitag seinen Handel an der Börse in Hongkong ausgesetzt. Das Kreuzfahrtgeschäft des Konzerns war im Zuge der Corona-Pandemie unter Druck geraten.

Bund und Land machen Druck, wollen mehr Einsatz von Genting. Am Abend soll es ein Gespräch zwischen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) gegeben haben. Nicht das erste, wie zu hören ist. Dazu bisher Schweigen aus der Schweriner Staatskanzlei.

Der Bund bleibt hart: Er fordert nach OZ-Informationen von Genting 60 Millionen Euro, wenn er selbst 600 Millionen beisteuere. Das zu 70 Prozent fertige Schiff „Global Dream“ soll als Sicherheit verwendet werden. Claudia Müller (Grüne), maritime Koordinatorin der Bundesregierung, erklärt: „Es liegt nun an den Eigentümern, ihren Beitrag zur Rettung der MV Werften zu leisten. Diesen Beitrag bleiben die Eigentümer aktuell leider schuldig.“

Schwesig: Gespräche mit der Bundesregierung

Schwesig verschärft den Ton gegenüber Genting. Die aktuelle Situation auf den Werften bewegt mich sehr. Dass die Löhne nicht ausgezahlt werden, ist inakzeptabel“, sagt sie. Daher habe sie das Thema am Freitag im Gespräch mit der Bundesregierung angesprochen. „Bund und Land stehen bereit, zu helfen, aber auch der Eigentümer muss einen substanziellen Beitrag leisten.“ Genting verklagt das Land parallel auf die Auszahlung von 78 Millionen Euro.

Mit der Nicht-Auszahlung der Löhne ist ein kritischer Punkt erreicht. Die Reaktionen sind verschieden. „Das ist eine Scheiß-Nachricht“, sagt Stefan Schad von der IG Metall deutlich. „Vertrösten auf Montag hilft den Leuten auch nicht. Wenn sich Politik und Genting nicht einigen, fehlt mir die Fantasie, wie es weitergehen kann.“

Ines Scheel, Chefin des Betriebsrates der MV Werften, sagt dagegen in Richtung Politik: „Wir haben gezeigt, dass wir Schiffe bauen können, und wir verstehen nicht, dass die Mittel dafür nicht bereitgestellt werden.“

Von Frank Pubantz