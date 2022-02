Die Schweriner Staatskanzlei lässt seit Freitag 340 000 kostenlose FFP-2-Masken an Bedürftige im Land verteilen. Auch im Stralsunder Treff „Zuversicht“ kamen etliche Kartons an. Warum nur wenige der Masken an Mann und Frau gebracht wurden und weshalb viele Betroffene Modeläden und Elektromärkte weiter meiden werden.