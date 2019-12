Garz

Die Märchen-Prominenz hat ihr Kommen zugesagt. Für ihren diesjährigen Weihnachtsmarkt konnten die Garzer beispielsweise die Schneekönigin, Väterchen Frost, Schneewittchen und Rumpelstilzchen gewinnen – und hoffen natürlich, dass am Wochenende viele kleine und große Besucher den Weg zum Burgwall finden. Denn der ist am 14. und 15. Dezember Schauplatz des weihnachtlichen Treibens in Rügens ältester Stadt. Dazu sind Gäste am Sonnabend von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr willkommen.

Stadt und Lebenshilfe laden ein

Den Weihnachtsmarkt, zu dem von der Stadt und der Lebenshilfe Garz eingeladen wird, segnet und eröffnet Pastor Bernhard Giesecke am Sonnabend um 11 Uhr im Zusammenhang mit einer feierlichen Andacht. Von 14 Uhr an haben die Besucher dann Gelegenheit, den fleißigen Wichteln bei ihrer Arbeit zuzuschauen, bevor von 15 Uhr an Väterchen Frost die Besucher überraschen wird.

Schneekönigin sucht den Weihnachtsmann

Die Schneekönigin hat ihr Kommen für den Sonntag angekündigt. Von 13 Uhr an möchte sie zusammen mit Kindern im Märchenwald den Weihnachtsmann suchen. Und schließlich wollen die Bläser der evange­lischen Kirchengemeinde Garz die Besucher von 14.30 Uhr an mit festlichen Liedern auf die Weihnachtszeit einstimmen.

In die und zu der gehören natürlich auch allerlei Leckereien und andere süße sowie schöne Gaben. An denen wird es jedenfalls an den beiden Tagen am Burgwall nicht fehlen, versichern die Veranstalter.

Von Chris Herold