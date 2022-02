Mahnwache vor blau-gelbem Rathaus: Stralsunder fordern Frieden 

Stralsund

Mehrere Hundert Menschen haben sich am Montagabend auf dem Alten Markt in Stralsund zu einer Mahnwache wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine versammelt. Das Rathaus der Stadt war dabei in den Farben der ukrainischen Flagge – blau und gelb – angestrahlt, 

Teilnehmer bekundeten auf Schildern ihre Solidarität mit dem überfallenden Land und forderten ein Ende des Kriegs. Darunter auch die Stralsunderin Kati Rickmann mit ihrer Tochter Nele. Die Neunjährige trug ein blau-gelbes Schild mit der Aufschrift: „Warum nicht einfach Frieden?“ „Krieg geht gar nicht. Ich könnte jeden Tag heulen“, sagte die Mutter. „Wir tun alles, um unserer Tochter die Situation zu erklären.“ Am ersten Tag der Kämpfe sei sie weinend aus der Schule gekommen und habe gefragt: „Warum kann man den Mann nicht einfach verhaften?“

700 Betten, 24 Wohnungen

Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) hat Ähnliches erlebt, wie er in seiner Rede sagte. Die ganze Sache mache ihn noch immer fassungslos. „Wir wollen als Hansestadt alles tun, was geht, um zu helfen.“ Unter anderen seien bereits 700 Feldbetten für Flüchtlinge bestellt worden, zudem hätte Wohnungsunternehmen 24 freie Unterkünfte angeboten.

Üblicherweise findet montags um 18 Uhr ein stilles Gedenken auf dem Alten Markt für die Opfer der Corona-Pandemie statt, überparteilich und initiiert von der SPD. Deren Landtagsabgeordnete Beatrix Hegenkötter sagte nun: „Putin hat mit diesem Angriff das Völkerrecht gebrochen. Das ist ein Angriff auf die Grundfesten Europas.“ Ann-Christin von Allwörden (CDU): „Der Despot hat seine letzte Maske fallen lassen.“ Auch Bernd Buxbaum (Die Linke) verurteilte den Krieg und forderte eine Waffenruhe, merkte aber an: „Politik und Diplomatie haben versagt, ihm (Putin) die Gründe zu nehmen.“

Friedensgebet in der Stralsunder Marienkirche Quelle: Kai Lachmann

Der Stralsunder Unternehmer Torsten Grundke gab zu bedenken, dass Solidarität auch für das russische Volk gelten sollte, da viele russische Bürger diesen Krieg ebenfalls nicht wollen. Die Forderung nach einem Ende der Kämpfe wurde auch mehrfach wiederholt beim anschließenden Friedensgebet in der Marienkirche, an dem etwa 250 Personen teilnehmen.

Von Kai Lachmann