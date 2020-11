Arbeitsmarkt - Majorel-Callcenter in Stralsund schließt: 1000 Jobs in MV in Gefahr

Die Majorel Stralsund GmbH steht vor dem Aus. Für den Standort an der Ostsee hat das internationale Dienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Luxemburg keine Verwendung mehr. Aber nicht nur das Callcenter am Sund wird aufgegeben – auch weitere Standorte in MV schließen.