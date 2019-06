Stralsund

Eine 19-Jährige, die mit einem Kleinkind am Stralsunder Frankenwall unterwegs war, ist am Pfingstsonntag Opfer einer sexuellen Belästigung geworden. Ein 25-jähriger Betrunkener hatte die Frau nach Polizeiangaben zunächst verbal angemacht. Nach einer Zurückweisung habe er sie ins Gesicht gefasst und versucht, in eine Grünanlage zu ziehen.

Weil die Frau sich heftig wehrte und schrie, flüchtete der Mann. Er konnte von der herbeigerufenen Polizei im Bereich Otto-Voge-Straße/Frankendamm gestellt werden. Der Tatverdächtige hatte einen Atemalkoholwert von 1,66 Promille. Das Opfer der Attacke wurde leicht im Gesicht verletzt.

Weil es laut Staatsanwaltschaft keinen Haftgrund gegeben habe, durfte der Mann wieder gehen. Gegen ihn wird nun ermittelt.

OZ