Ein 53-Jähriger hat am Donnerstagabend einen Mann vor dem Rewe-Markt im Heinrich-Heine-Ring in Stralsund bedroht. Eine Marktmitarbeiterin verhinderte womöglich einen Angriff und rief die Polizei. Die nahm den Tatverdächtigen, bei dem auch Betäubungsmittel gefunden wurden, fest.

